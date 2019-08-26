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Siverek’te damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybedip evin damından zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybedip evin damından zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı. 9 yaşındaki Hira Nur Lale, tek katlı evlerinin damında oyun oynarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Lale, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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