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Siverek’te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Ayşehan Gökdemir (78) hayatını kaybetti, sürücü İsmail Buğda yaralandı.   Kaza, gece saatlerinde Siverek-Adıyaman yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi.

Siverek’te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Ayşehan Gökdemir (78) hayatını kaybetti, sürücü İsmail Buğda yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek-Adıyaman yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Adıyaman'dan Batman'a giden İsmail Buğda yönetimindeki 02 FT 634 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Buğda ile yanındaki Ayşehan Gökdemir, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşehan Gökdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gökdemir’in cenazesi otopsi için morga konulurken, İsmail Buğda'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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