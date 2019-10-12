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Sivil Havacılık Genel Müdürü 2020'de sıcak hava balonu uçuş hedefi 600 bin

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

SİVİL Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, yılın dörtte üçlük bölümünde yaklaşık 437 bin civarında turistin sıcak hava balonu ile uçtuğunu belirterek, "Sıcak hava balonu ile uçuşların önümüzdeki yıl 600 bini geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - SİVİL Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, yılın dörtte üçlük bölümünde yaklaşık 437 bin civarında turistin sıcak hava balonu ile uçtuğunu belirterek, "Sıcak hava balonu ile uçuşların önümüzdeki yıl 600 bini geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'yı sıcak hava balonu ile havadan gezdi. Kesici, 2019 yılının dörtte üçlük bölümünde yaklaşık 437 bin civarında turistin sıcak hava balonuyla uçtuğunu söyledi. Kesici, "Tabii bunun ülkemize kazandırdığı önemli bir para var. Yaklaşık 80 milyon Euro civarında bunun bir getirisi oluyor. Burada baloncular, otelciler, kafeler, birçok insan kazanıyor. Sonuçta Türkiye kazanıyor. Biz bunu destekliyoruz. Bu sayılar giderek artacak. Bilindiği gibi geçen yıl 550 bin civarında bir uçuş olmuştu. Bu yıl beklentiler daha fazla. Sıcak hava balonu ile uçanların önümüzdeki yıl 600 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan turistler gelecek. İnşallah Allah kaza, bela vermesin. Bölgemizde bunu çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GPS İLE BALON TAKİP SİSTEMİ KURDUK'

Sıcak hava balonu ile uçan yerli ve yabancı turistin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kesici, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak balonla ilgili yaptığımız çok fazla düzenleme var. Bir kaza bela olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Her türlü alt yapı düzenlemesini yapıyoruz. GPS ile balon takip sistemini kurduk, işlemeye başladı. Hangi balon nerede, balonun yanında hangi balonlar var her pilot bunları görmüş olacak. Böylece daha tedbirli olarak uçuşlara devam etmiş olacak. Biz uçuş emniyetini birinci öncelikli olarak görüyoruz" diye konuştu.

'CAN EMNİYETİ OLMADAN TURİZM OLMAZ'

İnsanların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini kaydeden Kesici, "Ülkemizde bilinç düzeyi yükseliyor, pilotumuzdan işletmelerimize kadar herkes. Can emniyeti olmadığı sürece burada turizm olmaz. Herkes bunun farkında. Birincisi bu bilinç yükseliyor. İkincisi bizim yaptığımız ana düzenlemeler var. Kim ne kadar, hangi saatlerde uçacak sınırlamalar var. Hava sahasında 100 balonun üzerinde balon uçuşuna müsaade etmiyoruz. İkincil uçuşlarla birlikte 150 civarında balon olabiliyor. Ama hava sahasının büyüklüğünü dikkate alarak bu işi sınırlamış durumdayız. Yaptığımız mevzuatlar, düzenlemeler, denetimler uçuş emniyetini sağlamak için. Bu emniyet tedbirleri alındığı sürece kazalar azalıyor. Allah kaza bela vermesin, böylece bölgemiz daha fazla para kazanır hale gelmiş olsun" şeklinde konuştu.

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