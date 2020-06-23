En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm

Sivilce, cilt üzerindeki gözeneklerin tıkanması sebebiyle oluşan yağ bezeleri olarak bilinir. Yani kimi zaman sebum, kıl köklerinden dışarıya çıkamaz ve zamanla cilt altında birikir. Bu durum sivilceye neden olur. Sivilce, başta ergenlik döneminin en büyük sıkıntılarından biri olarak görülse de aslında hayatımızın hemen her döneminde tekrar cilt üzerinde patlak verebilen bir problemdir. Bu yüzden ister 17 yaşında olun ister 37, yine de akne problemiyle karşı karşıya kalmanız olasıdır.
Ergenlik döneminde vücuttaki değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sivilce problemi, daha ileri yaşlarda ise kullanılan kozmetik ürünlerin yıpratıcı etkileri, çevre faktörü ve cildin elastikiyetini kaybetmesi yüzünden karşımıza çıkar. Peki sivilce ve sivilce lekesi nasıl geçer? İşte bu soru akne ile mücadele eden kişiler için çok önemlidir. Sivilceyi ve ardında bıraktığı izleri yok etmek için uygulanabilecek doğal yöntemler elbette mevcuttur. Sivilce yok etmek için sarımsak küründen, iltihap giderici özelliği sebebiyle aspirine kadar pek çok alternatif yöntem uygulanmaktadır ancak kimi zaman bu bitkisel yöntemler yetersiz kalır ya da sivilceler üzerinde sadece geçici bir süre etkili olurlar. Böyle durumlarda en etkili sivilce tedavisi olarak kremler devreye girer. Peki etkili sonuç veren sivilce kremleri hangileridir?
Antibiyotik özelliği ile sivilce tedavisinde sıkça kullanılan Imex krem çok satılan sivilce kremleri arasında yer almayı başarmıştır. Imex'in endikasyon özelliklerine bakacak olursak içerdiği etken madde "Tetrasiklin hidroklorür"dür. Imex cilt üzerinde oluşmuş ya da oluşmaya başlamış sivilcelere nüfuz ederek sivilcenin içerisindeki iltihabı kökünden kurutur. Hem iltihaplı sivilceler üzerinde etkilidir hem de yüzeysel sivilceleri tedavi eder. Ayrıca Imex krem kadınların hoşuna gidebilecek başka bir özelliğe de sahiptir. Eğer açık tenliyseniz Imex'i fondöten olarak da kullanabilirsiniz. Böylece tedavi olurken cildiniz de pürüzsüz görünür. Kremin hekimin tavsiye ettiği miktarda uygulanması önemlidir çünkü fazla kullanıldığında cilt üzerinde alerjik bir reaksiyon görülebilir. Imex krem gece yatmadan evvel sivilce olan bölgeye masaj yaparak yedirilir. Imex hem sivilcelerin, hem cilt lekelerinin hem de siyah noktaların tedavisinde oldukça etkilidir.
Nadixa krem en iyi sivilce kremleri arasında yer alır. Nadixa kremin etken maddesi "Nadifloksasin"dir. Antibiyotik içeren bu krem, bakterilerin neden olduğu cilt enfeksiyonları üzerinde etkinlik gösterir. Hem yüzeysel cilt enfeksiyonlarında etkilidir hem de kıl kökü etrafında hüküm süren bakterilerin sebep olduğu içi iltihaplı kabarcıklar ve sivilcelerin tedavisinde kullanılmaktadır. Nadixa kremi kullanmaya başlayan kişiler ilk etapta sivilcelerinin bir anda yoğunlaşmasından şikayet ederler. Nadixa krem diğer kremlerden farklı olarak böyle bir etkiye sahip olsa da aslında cilt altında çıkmaya yüz tutmuş sivilcelerin dışarı çıkmasını sağlayarak onları yok eder. Yani sivilcelerin bir anda çoğalmasının sebebi budur. Hekim tavsiyesiyle kullanılması esastır. Güçlü bir krem olduğu için genellikle oral yolla alınan antibiyotikler ile birlikte reçete edilir. Düzenli kullanıldığında kısa sürede akne problemini ortadan kaldırır.
Azelderm krem sadece akne tedavisinde değil yüzdeki sivilce izleri için krem denildiğinde de akla gelen kremlerden biridir. Aynı zamanda cilt üzerindeki lekeler ve güneş yanıkları üzerinde de etkilidir. Kremin etken maddesi "Azelaik Asit"dir. Cilt üzerinde bulunan sivilceleri yok ederken gül hastalığına sebep olan bakteriler üzerinde de etkinlik sağlar ve içeriğinde bulunan faydalı doğal asitler sayesinde cilt hücrelerini yeniler ve onarır. Cildin kendini kısa sürede toparlamasına yardımcı olur. Siyah nokta ve sivilcelerin ortaya çıkmasına engel olur. Ergenlik döneminde görülen sivilceler üzerinde de birebir etkilidir. Azelderm kremi sürdükten sonra kaşıntı oluşması normal bir durumdur. Böyle bir durumda o bölgeyi kaşımak yerine yavaşça ovalamak hem tahriş olmasını engeller hem de ilacın etkisinin devam etmesini sağlar. Düzenli kullanıldığında kısa sürede sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur.
Akne ve sivilce kremleri arasında ödüle sahip olan Sebi Ixir akne kremi, "hücre yenileyici bileşen" içermektedir. Sivilce ve akne giderici özelliklerinin yanında siyah nokta ve cilt lekeleri tedavisinde de sıkça kullanılır. Yan etki yapmayan bu sivilce kreminin içerisinde AHA asitleri, salisilik asit, antibiyotik ya da kortizon bulunmamaktadır. Sebi Ixir krem hem cildi besleyerek sağlıklı görünmesini sağlar hem de yıl boyu güvenle kullanılabilir. Cildin sebum dengesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Gözenekleri tıkayan yağ tabakasını yok eder. Cildi faza yağdan arındırır. Sonuç; sivilce ve sivilce lekelerinden arınmış duru, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilttir. Günde 2 defa temizlenmiş cilde ince bir tabaka şeklinde sürülür. Yağlı ve lekeli ciltler üzerinde gözle görülür bir değişim sağlar.
Madécassol krem cilt üzerinde meydana gelen pek çok sorunun tedavisinde endikedir. Yani etki alanı oldukça geniştir. Yara ve yanık merhemlerinin başında gelen bu krem, doğal bir içeriğe sahip olduğu ve herhangi bir yan etkiye sebep olmadığı için hekimler tarafından da güvenle reçete edilmektedir. Cilt lekeleri, sivilce izleri ve çatlakların tedavisinde de oldukça başarılı sonuçlar veren Madecassol kremin en önemli özelliği ise içerisinde hiç kimyasal madde barındırmadığı için hamile ve emziren bayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilmesidir. Hoş kokusuyla hastalara rahat bir kullanım sağlayan krem, kesinlikle açık yaralara uygulanmamalıdır. Bu durum, yaranın kuruması gerekirken sulanmasına sebep olur ve iyileşme süresi uzar.
Fucidin krem de doktorların reçetelerinde sıkça yer alan etkili bir sivilce gidericidir. Sivilceleri ve onların yol açtığı lekeleri yok ederken bir yandan ağda ya da epilasyon sonrası ciltte oluşan tahriş ve sivilceleri yok etme konusunda da oldukça etkilidir. Fucidin kremin etken maddesi "Fusidik asit ve Hidrokortizon asetat"tır. Fucidin krem cilt enfeksiyonları tedavisinde tercih edilen antibakteriyel bir kremdir. Cilt üzerindeki bakterileri yok ederek çoğalmalarına engel olur. Böylece sivilce oluşumunu da önlemiş olur. İçi irin dolu sivilce ve kabarcıkların tedavisinde kullanılabildiği gibi, uyluğun iç kısımlarında ve koltuk altında görülen kahverengi ya da kırmızı lekelerle kendini gösteren "eritrazma" bulaşıcı deri hastalığının tedavisinde de endikedir. Günde iki defa enfekte olan bölgeye uygulanır. Sivilce ve izlerini kısa sürede ortadan kaldırır. Fucidin kremin aşırı kullanımı ciltte tahrişe yol açabilir bu yüzden doktorun önerdiği şekilde ve miktarda kullanılmalıdır.
Sivilce üzerinde etkili kremlerden biri de Eritretin'dir. Bu krem diğer akne giderici kremlerden farklı olarak cildi soyarak tedavi eder. Bu yüzden kullanıldığı esnada ciltte yanma ve kızarma gibi yan etkiler görülebilir. Bu etkiler normaldir ancak aşırı yanma durumlarında ilacı kullanmayı keserek hekiminize başvurmanız önerilir. Temiz bir cilde uygulanması tedavinin etkinliği açısından önemlidir. Önerilen kullanım miktarı günde 2 defa olmakla birlikte doktor tavsiyesi ile 3 defa da uygulanabilir. Eritretin krem kısa sürede sivilcelerin yok olmasını sağlar. Bu kremin etken maddesi "eritromisin ve tretinoin"dir. Eritretin krem vücutta iltihap oluşmasına neden olan kimyasalların etkinliğini azaltır. Ciltte oluşan iltihaplı ya da iltihapsız bozuklukları tedavi eder. Cilt altında biriken yağ ve kir tabakasını yok ederek cildin nefes almasını sağlar.
Nadixa krem gibi Acnelyse krem de, ilk olarak cilt altında oluşan sivilceleri deri üzerine çıkararak ortadan kaldırır. Etken maddesi "Tretinoin"dir. Bu krem hem etkili hem de diğer sivilce kremlerine nazaran daha ucuzdur. Bu yüzden sıkça tercih edilmektedir. İçerisinde A vitamini bulunur. Bu sayede sivilce tedavisinde çok etkilidir. Cilt yenileyici özelliğiyle, epidermis hücreleri üzerinde kısa sürede gözle görülür bir etki yaratır. Ayrıca aşırı keratin oluşmasına da engel olur. İktiyozis ve Hiperkeratozis tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak aşırı kullanımının bazı yan etkilere yol açacağını unutmamak lazım. Bu yüzden hekimin önerdiği pozolojide (uygun doz ve kullanım süresi) kullanmaya özen gösterilmelidir. Eğer Acnelyse krem içerisinde bulunan etken bir maddeye karşı alerjiniz varsa kullanımı önerilmez. Cilde ilk uygulandığında batma hissi ve sıcaklık görülebilir. Bunlar olası yan etkilerdir. Ancak bu yan etkiler çok şiddetli olursa tedaviye ara verilmeli ya da doz azaltılmalıdır. Kullanmaya başladığınız ilk haftalarda iltihaplı sivilce miktarında artış olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda paniğe kapılmayın, bu durum ilacın lezyonlar üzerinde oluşturduğu etkinin cilt dışına yansımasıdır. Kısa bir süre sonra durum normale dönecektir. Bu yüzden ilaca devam edilmelidir. İlacın cilt üzerinde etki göstermesi için düzenli olarak 2-3 hafta kadar kullanılması gerekmektedir. Ancak kimi zaman bu süre 6-7 haftayı bulabilir.
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