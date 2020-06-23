En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm

Sivilce, cilt üzerindeki gözeneklerin tıkanması sebebiyle oluşan yağ bezeleri olarak bilinir. Yani kimi zaman sebum, kıl köklerinden dışarıya çıkamaz ve zamanla cilt altında birikir. Bu durum sivilceye neden olur. Sivilce, başta ergenlik döneminin en büyük sıkıntılarından biri olarak görülse de aslında hayatımızın hemen her döneminde tekrar cilt üzerinde patlak verebilen bir problemdir. Bu yüzden ister 17 yaşında olun ister 37, yine de akne problemiyle karşı karşıya kalmanız olasıdır. Ergenlik döneminde vücuttaki değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sivilce problemi, daha ileri yaşlarda ise kullanılan kozmetik ürünlerin yıpratıcı etkileri, çevre faktörü ve cildin elastikiyetini kaybetmesi yüzünden karşımıza çıkar. Peki sivilce ve sivilce lekesi nasıl geçer? İşte bu soru akne ile mücadele eden kişiler için çok önemlidir. Sivilceyi ve ardında bıraktığı izleri yok etmek için uygulanabilecek doğal yöntemler elbette mevcuttur. Sivilce yok etmek için sarımsak küründen, iltihap giderici özelliği sebebiyle aspirine kadar pek çok alternatif yöntem uygulanmaktadır ancak kimi zaman bu bitkisel yöntemler yetersiz kalır ya da sivilceler üzerinde sadece geçici bir süre etkili olurlar. Böyle durumlarda en etkili sivilce tedavisi olarak kremler devreye girer. Peki etkili sonuç veren sivilce kremleri hangileridir?

En Etkili Sivilce Kremi Markaları 1. Imex krem Antibiyotik özelliği ile sivilce tedavisinde sıkça kullanılan Imex krem çok satılan sivilce kremleri arasında yer almayı başarmıştır. Imex'in endikasyon özelliklerine bakacak olursak içerdiği etken madde "Tetrasiklin hidroklorür"dür. Imex cilt üzerinde oluşmuş ya da oluşmaya başlamış sivilcelere nüfuz ederek sivilcenin içerisindeki iltihabı kökünden kurutur. Hem iltihaplı sivilceler üzerinde etkilidir hem de yüzeysel sivilceleri tedavi eder. Ayrıca Imex krem kadınların hoşuna gidebilecek başka bir özelliğe de sahiptir. Eğer açık tenliyseniz Imex'i fondöten olarak da kullanabilirsiniz. Böylece tedavi olurken cildiniz de pürüzsüz görünür. Kremin hekimin tavsiye ettiği miktarda uygulanması önemlidir çünkü fazla kullanıldığında cilt üzerinde alerjik bir reaksiyon görülebilir. Imex krem gece yatmadan evvel sivilce olan bölgeye masaj yaparak yedirilir. Imex hem sivilcelerin, hem cilt lekelerinin hem de siyah noktaların tedavisinde oldukça etkilidir. 2. Nadixa krem Nadixa krem en iyi sivilce kremleri arasında yer alır. Nadixa kremin etken maddesi "Nadifloksasin"dir. Antibiyotik içeren bu krem, bakterilerin neden olduğu cilt enfeksiyonları üzerinde etkinlik gösterir. Hem yüzeysel cilt enfeksiyonlarında etkilidir hem de kıl kökü etrafında hüküm süren bakterilerin sebep olduğu içi iltihaplı kabarcıklar ve sivilcelerin tedavisinde kullanılmaktadır. Nadixa kremi kullanmaya başlayan kişiler ilk etapta sivilcelerinin bir anda yoğunlaşmasından şikayet ederler. Nadixa krem diğer kremlerden farklı olarak böyle bir etkiye sahip olsa da aslında cilt altında çıkmaya yüz tutmuş sivilcelerin dışarı çıkmasını sağlayarak onları yok eder. Yani sivilcelerin bir anda çoğalmasının sebebi budur. Hekim tavsiyesiyle kullanılması esastır. Güçlü bir krem olduğu için genellikle oral yolla alınan antibiyotikler ile birlikte reçete edilir. Düzenli kullanıldığında kısa sürede akne problemini ortadan kaldırır.

3. Azelderm krem Azelderm krem sadece akne tedavisinde değil yüzdeki sivilce izleri için krem denildiğinde de akla gelen kremlerden biridir. Aynı zamanda cilt üzerindeki lekeler ve güneş yanıkları üzerinde de etkilidir. Kremin etken maddesi "Azelaik Asit"dir. Cilt üzerinde bulunan sivilceleri yok ederken gül hastalığına sebep olan bakteriler üzerinde de etkinlik sağlar ve içeriğinde bulunan faydalı doğal asitler sayesinde cilt hücrelerini yeniler ve onarır. Cildin kendini kısa sürede toparlamasına yardımcı olur. Siyah nokta ve sivilcelerin ortaya çıkmasına engel olur. Ergenlik döneminde görülen sivilceler üzerinde de birebir etkilidir. Azelderm kremi sürdükten sonra kaşıntı oluşması normal bir durumdur. Böyle bir durumda o bölgeyi kaşımak yerine yavaşça ovalamak hem tahriş olmasını engeller hem de ilacın etkisinin devam etmesini sağlar. Düzenli kullanıldığında kısa sürede sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur. 4. Sebi Ixir akne kremi Akne ve sivilce kremleri arasında ödüle sahip olan Sebi Ixir akne kremi, "hücre yenileyici bileşen" içermektedir. Sivilce ve akne giderici özelliklerinin yanında siyah nokta ve cilt lekeleri tedavisinde de sıkça kullanılır. Yan etki yapmayan bu sivilce kreminin içerisinde AHA asitleri, salisilik asit, antibiyotik ya da kortizon bulunmamaktadır. Sebi Ixir krem hem cildi besleyerek sağlıklı görünmesini sağlar hem de yıl boyu güvenle kullanılabilir. Cildin sebum dengesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Gözenekleri tıkayan yağ tabakasını yok eder. Cildi faza yağdan arındırır. Sonuç; sivilce ve sivilce lekelerinden arınmış duru, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilttir. Günde 2 defa temizlenmiş cilde ince bir tabaka şeklinde sürülür. Yağlı ve lekeli ciltler üzerinde gözle görülür bir değişim sağlar.

5. Madécassol krem Madécassol krem cilt üzerinde meydana gelen pek çok sorunun tedavisinde endikedir. Yani etki alanı oldukça geniştir. Yara ve yanık merhemlerinin başında gelen bu krem, doğal bir içeriğe sahip olduğu ve herhangi bir yan etkiye sebep olmadığı için hekimler tarafından da güvenle reçete edilmektedir. Cilt lekeleri, sivilce izleri ve çatlakların tedavisinde de oldukça başarılı sonuçlar veren Madecassol kremin en önemli özelliği ise içerisinde hiç kimyasal madde barındırmadığı için hamile ve emziren bayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilmesidir. Hoş kokusuyla hastalara rahat bir kullanım sağlayan krem, kesinlikle açık yaralara uygulanmamalıdır. Bu durum, yaranın kuruması gerekirken sulanmasına sebep olur ve iyileşme süresi uzar. 6. Fucidin krem Fucidin krem de doktorların reçetelerinde sıkça yer alan etkili bir sivilce gidericidir. Sivilceleri ve onların yol açtığı lekeleri yok ederken bir yandan ağda ya da epilasyon sonrası ciltte oluşan tahriş ve sivilceleri yok etme konusunda da oldukça etkilidir. Fucidin kremin etken maddesi "Fusidik asit ve Hidrokortizon asetat"tır. Fucidin krem cilt enfeksiyonları tedavisinde tercih edilen antibakteriyel bir kremdir. Cilt üzerindeki bakterileri yok ederek çoğalmalarına engel olur. Böylece sivilce oluşumunu da önlemiş olur. İçi irin dolu sivilce ve kabarcıkların tedavisinde kullanılabildiği gibi, uyluğun iç kısımlarında ve koltuk altında görülen kahverengi ya da kırmızı lekelerle kendini gösteren "eritrazma" bulaşıcı deri hastalığının tedavisinde de endikedir. Günde iki defa enfekte olan bölgeye uygulanır. Sivilce ve izlerini kısa sürede ortadan kaldırır. Fucidin kremin aşırı kullanımı ciltte tahrişe yol açabilir bu yüzden doktorun önerdiği şekilde ve miktarda kullanılmalıdır.