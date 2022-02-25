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Sivilce ve akne kâbusunuz olmasın! Bu ipuçları sayesinde sivilce ve akne oluşumunun önüne geçebilirsiniz…

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilce ve akne, başta ergenlikte olmak üzere her yaş grubunda görülebilecek bir cilt problemi. Bu cilt probleminin birçok farklı sebebi olabilir. Dış görünüş ve özgüven üzerinde oldukça etkili olan sivilce ve akne oluşumunu tetikleyen başlıca alışkanlıkların ve yiyeceklerin neler olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Sivilce ve akne kâbusunuz olmasın! Bu ipuçları sayesinde sivilce ve akne oluşumunun önüne geçebilirsiniz…

Sivilcelerinizin ve aknelerinizin oluşma sebebi genetik ve hormonal olabileceği gibi beslenmenize ve gündelik alışkanlıklarınıza bağlı da olabilir. Kirli fırçalardan yüze sık dokunmaya, işlenmiş tahıl ve şekerden fast fooda bu cilt problemini tetikleyen etkenlere birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte sivilce ve akne oluşumunu garantileyen başlıca alışkanlıkları ve yiyecekleri sizler için derledik.

KİRLİ MAKYAJ FIRÇALARINI KULLANMAK

Makyaj fırçalarını temizlemeye üşeniyorsanız bunun sivilce oluşumuna sebep olabileceğini bilmelisiniz. Kirli fırçaların arasında bakteriler hızla ürer ve makyaj yaparken cildinize geçer. Kirli fırçalarınızı düzenli olarak yıkamaya özen gösterin.

MAKYAJ TEMİZLEMEMEK

Günlük hayatınızda makyaj yapıyorsanız uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizlemelisiniz. Cilt makyajının kalıntıları, gözeneklerinizi tıkayarak sivilce ve siyah nokta gibi cilt problemlerine yol açar. İyi bir şekilde cildinizi temizlemek sivilce oluşumunu büyük oranda önler.

YÜZE SIK DOKUNMAK

Gün içinde eliniz sürekli yüzünüze gidiyorsa bu alışkanlığı bırakmalısınız. Gündelik yaşamda birçok yere dokunduktan sonra elinizi cildinize temas ettirmek mikrop ve bakterilerin yüzünüze geçmesine neden olur. Aynı zamanda cildiniz hızlı bir şekilde yağlanır. Bunu engellemek için yüzünüze dokunmayın.

İŞLENMİŞ TAHIL VE ŞEKER

Bazı yiyecekler, insülin düzeyini hızlıca yükselterek sebum salgısının artmasını sağlar. Sonucunda da sivilce ve akneler oluşur. Başta beyaz un ile yapılan yiyecekler olmak üzere, asitli ve şekerli içecekler, pirinç, bal ve şeker kamışı gibi tatlandırıcıları tüketmemelisiniz.

FAST FOOD

Birçok kişinin severek tükettiği fast food olarak adlandırılan hamburger, nugget ve patates kızartması gibi yiyecekler, cildinizde sivilce çıkma olasılığını arttırabilirler. Yağ ve karbonhidrat değeri yüksek bu tür besinler, hormon dengenizi bozarak sivilce oluşumuna neden olurlar.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, peynir ve yoğurt gibi besin maddeleri, kan şekeri seviyesini arttırarak sivilce oluşumunu tetikler. Sivilce problemi yaşıyorsanız, bu besin maddelerini bir süre tüketmeyerek veya organik sertifikalı süt ürünlerini tüketerek cildinizi gözlemleyebilirsiniz.

https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/moda-insanlar-kadin-kiz-5588024/

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