Sivilce ve cilt sorunlarını hızlıca geçiriyor! İşte lahana suyunun mucizevi faydaları

Ülkemizin her yanında sevilen ve sık sık tüketilen besinlerden olan lahana, bir vitamin ve mineral deposu olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle lifli yapısı sayesinde sağlık için çokça yararı olduğu bilinen lahananın kaynatılmasıyla elde edilen lahana suyu pek çok farklı sorun ve hastalığa şifa kaynağı olabiliyor.

LAHANA SUYUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR!

Lahana suyu hem antioksidan bakımından zengin olan, hem de içeriğinde bolca vitamin ve mineral bulunan besinlerden biridir. Başta sivilce ve aknelere iyi gelen lahananın bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Belli başlı lahana suyu faydaları ise şunlardır:

-Lahana suyunun içerisinde çok fazla antioksidan madde bulunması nedeniyle bağırsaklarda oluşan parazitlerin temizlenmesine yardım etmektedir.

-Özellikle ödem ve şişlik gibi sorunları olan kişiler bu problemlerini gidermek amacıyla lahana suyu kullanabilmektedir. Lahana suyu bağırsakların düzenli ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olmakta ve sindirim problemlerine iyi gelmektedir.

-Lahananın içerisinde yüksek kükürt ve klor miktarı bulunmaktadır. Bu sayede vücudun mikroplardan arındırılmasında kullanılan besinlerdendir. İdrar yolu enfeksiyonu gibi çeşitli iltihapların tedavisinde de yine lahana suyunun içilmesi önerilmektedir.

-Kansızlık problemleri yaşayan kişiler kan değerini yükseltmek amacıyla lahana suyu tüketebilirler. Lahana suyu damar sertliği riskini oldukça düşürmektedir. Bu sebeple yine kalp ve damar hastalıkları bulunan vatandaşlara da lahana suyu içmesi tavsiye edilmektedir.

Mineral ve antioksidan zengini olan lahana suyu cilt problemleri yaşayanların da kullanması tavsiye edilen bir besindir. Ciltte yağlanma ve sivilce problemleri yaşayan kişiler cildini toksinlerden arındırmak amacıyla lahana suyu içebilir.

Tüm bunların yanında solunum yolu enfeksiyonlarında, boğaz enfeksiyonu ve boğaz ağrısı gibi şikâyetleri olanlarda da lahana suyuyla rahatlayabilir.

LAHANA SUYU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?

Lifli yapısı ile metabolizmanın hızlanmasına ve ödem atmaya yardımcı olan lahana suyu, direkt olarak zayıflatmasa da uygun bir diyetle kilo vermeyi oldukça hızlandırabilir.

LAHANA SUYUNUN ZARARI VAR MI?

Lahana suyunun kesin ve net bir zararı bulunmamaktadır ancak kişilerde fazla tüketildiğinde sık idrara çıkma veya ishal gibi problemler görülebilmektedir. Ayrıca mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerin de (gastrit, reflü ve ülser gibi) lahana suyu tüketirken dikkatli olması gerekmektedir. Yine hamileler ve emzirme döneminde olan kadınla da lahana suyu tüketirken mutlaka uzman bir hekime danışmalılar.



