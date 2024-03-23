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    4. Sivilce ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Sadece 3 günde karaciğeri tertemiz, cildi pürüzsüz yapan karışım

    Sivilce ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Sadece 3 günde karaciğeri tertemiz, cildi pürüzsüz yapan karışım

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.03.2024 08:43
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    Sivilce ve siyah noktalar, birçok insanın cilt sorunları arasında yer alır. Karaciğer, cildimizin sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve toksinlerin vücuttan atılmasında kritik bir rol oynar. Bu sağlıklı kür tarifi, karaciğer sağlığını desteklemeye ve cildi temizlemeye yardımcı olan doğal bileşenler içerir. Doğru beslenme ve cilt bakımının yanı sıra bu karışımı da rutinlerinize ekleyerek sivilce ve siyah noktalardan daha hızlı kurtulabilirsiniz.

    Sivilce ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Sadece 3 günde karaciğeri tertemiz, cildi pürüzsüz yapan karışım

    Sivilce ve siyah noktalar, birçok insanın cilt sorunlarından biridir. Cilt sağlığında karaciğer temizliği de büyük rol oynuyor. Bu karışım, cildinizi derinlemesine temizlemeye ve sağlıklı bir şekilde parlamasını sağlamaya yardımcı oluyor. Karaciğer sağlığını destekleyen ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bu kür tarifi, cilt problemleriyle başa çıkmak için etkili bir doğal çözüm olabilir.

    KARACİĞERİ TERTEMİZ YAPIYOR

    KARACİĞER YAĞLANMASI

    Kür tarifi için gerekli malzemeler;

    • 2 dal kereviz sapı
    • 1 fındık büyüklüğünde zencefil
    • 1/2 limon

    Tüm malzemeleri 300 ml su ile blendırdan geçirin. Hazır olan karışımı bir bardağa alın ve tüketin. Bu kür tarifini 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin.

    kereviz

    Kereviz sapı, detoks işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olan ve ayrıca sindirimi destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar ile doludur. Limon ve zencefil karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır.

    Afiyet şifa olsun!

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    siyah nokta Karaciğer‎ sivilce mon siyah
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