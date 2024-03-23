Sivilce ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Sadece 3 günde karaciğeri tertemiz, cildi pürüzsüz yapan karışım

Sivilce ve siyah noktalar, birçok insanın cilt sorunlarından biridir. Cilt sağlığında karaciğer temizliği de büyük rol oynuyor. Bu karışım, cildinizi derinlemesine temizlemeye ve sağlıklı bir şekilde parlamasını sağlamaya yardımcı oluyor. Karaciğer sağlığını destekleyen ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bu kür tarifi, cilt problemleriyle başa çıkmak için etkili bir doğal çözüm olabilir.

KARACİĞERİ TERTEMİZ YAPIYOR

Kür tarifi için gerekli malzemeler;

2 dal kereviz sapı

1 fındık büyüklüğünde zencefil

1/2 limon

Tüm malzemeleri 300 ml su ile blendırdan geçirin. Hazır olan karışımı bir bardağa alın ve tüketin. Bu kür tarifini 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin.

Kereviz sapı, detoks işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olan ve ayrıca sindirimi destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar ile doludur. Limon ve zencefil karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır.

Afiyet şifa olsun!





