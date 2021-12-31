Sivilceler size dert olmasın! Sivilce izlerinize iyi gelecek doğal tarifler için sizi buraya alalım

Sivilceler, elle sıkıldıklarında ya da yanlış bakıma maruz kaldıklarında yüzde iz bırakıyorlar. Bunları yapmıyor olsanız bile genetik faktörlerden dolayı iz kalmaya meyilli bir cilt yapısına sahip olabilirsiniz. Sivilce izleri giderilmediği zaman renkleri gittikçe koyulaşıyor ve ciltte çukur gibi daha derin hasarlara yol açıyor. Ama merak etmeyin, yüzeysel lekelerinize evde uygulayabileceğiniz karışımlarla müdahale edebilir, iz kalma ihtimalinin önüne geçebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız doğal tarifleri düzenli uyguladığınızda cildinizdeki değişimi göreceksiniz. Detaylara geçelim!
İzlerin geçmesi için öncelikle izlere neden olan sivilcelerden başlamak gerekir. İz bırakmasını istemiyorsanız sivilcelerinize dokunmamalı ve patlatmamalısınız. Bunlar cildinize zarar verirken onarım sürecini de uzatır.
Dikkat etmeniz gereken diğer şey ise güneş kremi kullanımı. Güneş, var olan sivilcelerin iz bırakmasına etki ederken izlerin renginin koyulaşıp kalıcılaşmasına neden olur. Bu yüzden mevsim ne olursa olsun gündüz dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Cildinize uygun olmayan bir güneş kremi de sivilce oluşumuna neden olabileceği için mutlaka cilt tipinize uygun bir tercih yapın.
110 ml gül suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı E vitaminini bir kabın içinde karıştırarak maskenizi hazırlayın.
Ardından bir pamuk yardımıyla maskeyi cildinize uygulayın. 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bu işlemi yapın.
Daha sonra ılık bir su ile cildinizi temizleyin.
Yarım aloe vera yaprağının içindeki jeli çıkarıp bir kaba koyun. Üzerine 3 damla çay ağacı yağını ekleyip karıştırın.
Karışımı sivilce izlerinizin üzerine uygulayıp 15 dakika bekleyin.
Cildinizi bol suyla arındırın.
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