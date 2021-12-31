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Sivilceler size dert olmasın! Sivilce izlerinize iyi gelecek doğal tarifler için sizi buraya alalım

31.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilce izleri, sivilcelerin ardında bıraktığı lekelerden kaynaklanıyor. Bu izler ciltte kötü bir görünüm oluşturarak rahatsız edici bir hal alıyor. ''Sivilce izlerine hangi doğal tarifler iyi gelir?'' diye düşünüyorsanız kafanızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak bilgileri sizler için derledik. Haydi, sivilce izlerinden kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemleri inceleyelim!

Sivilceler size dert olmasın! Sivilce izlerinize iyi gelecek doğal tarifler için sizi buraya alalım

Sivilceler, elle sıkıldıklarında ya da yanlış bakıma maruz kaldıklarında yüzde iz bırakıyorlar. Bunları yapmıyor olsanız bile genetik faktörlerden dolayı iz kalmaya meyilli bir cilt yapısına sahip olabilirsiniz. Sivilce izleri giderilmediği zaman renkleri gittikçe koyulaşıyor ve ciltte çukur gibi daha derin hasarlara yol açıyor. Ama merak etmeyin, yüzeysel lekelerinize evde uygulayabileceğiniz karışımlarla müdahale edebilir, iz kalma ihtimalinin önüne geçebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız doğal tarifleri düzenli uyguladığınızda cildinizdeki değişimi göreceksiniz. Detaylara geçelim!

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

  • İzlerin geçmesi için öncelikle izlere neden olan sivilcelerden başlamak gerekir. İz bırakmasını istemiyorsanız sivilcelerinize dokunmamalı ve patlatmamalısınız. Bunlar cildinize zarar verirken onarım sürecini de uzatır.

  • Dikkat etmeniz gereken diğer şey ise güneş kremi kullanımı. Güneş, var olan sivilcelerin iz bırakmasına etki ederken izlerin renginin koyulaşıp kalıcılaşmasına neden olur. Bu yüzden mevsim ne olursa olsun gündüz dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Cildinize uygun olmayan bir güneş kremi de sivilce oluşumuna neden olabileceği için mutlaka cilt tipinize uygun bir tercih yapın.

  • Çok derin ve yerleşmiş izler için kimyasal peeling, dermaroller ve lazer gibi işlemler etkili olabilir. Ancak yüzeysel izleriniz varsa doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Kolay erişilebilir malzemeler kullanarak hazırlayacağınız tariflerle sivilce izlerinizi azaltabilirsiniz.

GÜL SUYU MASKESİ

  • 110 ml gül suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı E vitaminini bir kabın içinde karıştırarak maskenizi hazırlayın.

  • Ardından bir pamuk yardımıyla maskeyi cildinize uygulayın. 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bu işlemi yapın.

  • Daha sonra ılık bir su ile cildinizi temizleyin.

  • Gül suyu cildi derinlemesine temizlerken sivilce izlerinin azalmasına yardımcı olur.

ALOE VERA MASKESİ

  • Yarım aloe vera yaprağının içindeki jeli çıkarıp bir kaba koyun. Üzerine 3 damla çay ağacı yağını ekleyip karıştırın.

  • Karışımı sivilce izlerinizin üzerine uygulayıp 15 dakika bekleyin.

  • Cildinizi bol suyla arındırın.

  • Aloe vera cildinizdeki iltihap ve bakterileri temizlerken çay ağacı yağı sivilce izlerinizi giderir.

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