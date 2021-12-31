Sivilceler size dert olmasın! Sivilce izlerinize iyi gelecek doğal tarifler için sizi buraya alalım

İzlerin geçmesi için öncelikle izlere neden olan sivilcelerden başlamak gerekir. İz bırakmasını istemiyorsanız sivilcelerinize dokunmamalı ve patlatmamalısınız. Bunlar cildinize zarar verirken onarım sürecini de uzatır.

Dikkat etmeniz gereken diğer şey ise güneş kremi kullanımı. Güneş, var olan sivilcelerin iz bırakmasına etki ederken izlerin renginin koyulaşıp kalıcılaşmasına neden olur. Bu yüzden mevsim ne olursa olsun gündüz dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Cildinize uygun olmayan bir güneş kremi de sivilce oluşumuna neden olabileceği için mutlaka cilt tipinize uygun bir tercih yapın.