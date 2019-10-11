KADIN

Sivilcelere ilaçsız çözüm mümkün!

sevil.catal sevil.catal
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Sivilceler ergenlikten başlayıp hayatımızın her döneminde ara ara tekrarlayan ve dönem dönem can sıkıcı da olabilen bir deri hastalığıdır. Dermatolog Dr. Sevil Çatal, sivilcelere ağır ilaç kullanmadan da çözüm bulunabileceğini söylerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sivilcelere ilaçsız çözüm mümkün!

Sivilce probleminin altında yatan sorunlar hava kirliliğinden tutun da uyku düzensizliğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki ağır ilaçlar kullanmadan yüz boyun ve sırt bölgesindeki sivilce ve sivilce izlerinden kurtulabilir miyiz? Artık bu sorunun cevabı; evet. Ağır ilaçlar ya da cildi tahriş edebilen kremler kullanmak istemeyen ya da kullanması uygun olmayan hastalar için tedaviler kliniklerde yapılabiliyor.

Tedavi sürecinizde sosyal hayattan kopmazsınız. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşmazsınız. Özellikle güneşin etkisini yitirdiği günlerde tedaviye başlamakta fayda var.

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Altın iğne diğer adıyla fraksiyonel radyofrekans cihazla işlemler yapılmakta. Tedavi süreci cilt tipi ve sivilce yoğunluğuna göre seans aralıkları ve sayısı belirlenerek başlıyor.

Peki diğer altın iğnelerden farkı ne derseniz; aktif sivilceler için özel bir başlık ile atış yapmakta ve kafes etkisiyle o bölgedeki sivilce ve izleri yok ediliyor. Gerekli görülen durumlarda ise tedavi aralarında meyve asitlerinden ve akne için özel üretilmiş serumlarla mezoterapiden de faydalanılıyor.

Sivilceler ergenlik döneminde başta olmak üzere psikososyal olarak kişileri etkiler. Bu yüzden tedavi süreci ve bu süreçte vakit kaybetmeden etki görmek için mutlaka uzmana danışılmalı.

Dr. Sevil Çatal
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Anahtar Kelimeler:
sivilce altın iğne

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