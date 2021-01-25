Sivilceli ciltler için mucize gibi çalışan yağ! Kekik yağı bakterilerle savaşırken...

Bitki özlerinin geleneksel halk tıbbında uzun bir geçmişi vardır. Ayrıca, yararları için modern tıpta da kullanılmıştır.
Bununla birlikte, birçok kişi uçucu yağların sivilcenin tedavisine yardımcı olabileceğini söylerken, bu bilgiyi desteklemek için çok az çalışma yapılmıştır. Akne için uçucu yağların kullanılmasını önermek için yeterli kanıt olmamasına rağmen, genellikle denemek güvenlidir ve olumlu sonuçlar görebilirsiniz.
Ciltte tahriş veya hassasiyet fark ederseniz, esansiyel yağları kullanmayı bırakmalısınız.
Sivilce, cilt pulları ve cilt yağı (sebum) gözeneklerinizi tıkadığında ortaya çıkar. Tıkanmış bir gözenek, bakteriler için, özellikle sivilceye neden olan Propionibacterium acnes (yavaş çoğalan, cildin normal florasında da bulunan bakteri. Akne oluşumunda rolü bulunur) bakterileri için bir üreme alanı haline gelir.
Bununla birlikte kekik, tarçın, gül ve biberiye gibi yağlar bu bakterileri öldürebilir.
Laboratuvarda kekiğin sivilceye neden olan bakterilerle savaşmada etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca göz enfeksiyonlarına neden olan mikropları öldürmede etkilidir. Ancak asla kekiği gözlere sürmeyin.
Laboratuar testlerinde, biberiyenin sivilceye neden olan Propionibacterium acnes bakterisine zarar verdiği görülmüştür.
Çay ağacı yağı, bakteri ve mantarları öldürmek için faydalı olabilir. Akneyi azalttığı gösterilmiştir. Ancak bilim adamları bunun P. acnes'i öldürdüğü için mi yoksa şişliği azalttığı için mi olduğundan emin değiller.
Testler, lavantanın cilt koşullarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca antimikrobiyal olduğu da kanıtlanmıştır. Bu uçucu yağ en azından sizi rahatlatacak ve uykunuzu artıracaktır.
Alkali özellikleriyle sardunyanın cilt yağlarını dengelemeye yardımcı olduğu söyleniyor. Bu tür alkalinite, sabunlara önemli bir katkı yapar ve hidrasyon seviyelerini düşürmede yardımcı olur.
Uçucu yağlar konsantre bitki kimyasalları olduğundan çok güçlü olabilirler. Cildinize herhangi bir uçucu yağ uygulamadan önce talimatları okuyun genellikle kokusuz bir bitki yağı olan 'taşıyıcı yağ' ile seyreltmeniz gerekebilir. Ayrıca suyla seyreltebilirsiniz.
Asla esansiyel yağları gözlerinizin içine veya yakınına koymayın. Buharlar bile rahatsız edici olabilir. Ve yeni doğan bebeğinizin sivilcesinde veya bebeğinizin herhangi bir yerinde uçucu yağlar kullanmayın.
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