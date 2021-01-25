Sivilceli ciltler için mucize gibi çalışan yağ! Kekik yağı bakterilerle savaşırken...

Bitki özlerinin geleneksel halk tıbbında uzun bir geçmişi vardır. Ayrıca, yararları için modern tıpta da kullanılmıştır.

Bununla birlikte, birçok kişi uçucu yağların sivilcenin tedavisine yardımcı olabileceğini söylerken, bu bilgiyi desteklemek için çok az çalışma yapılmıştır. Akne için uçucu yağların kullanılmasını önermek için yeterli kanıt olmamasına rağmen, genellikle denemek güvenlidir ve olumlu sonuçlar görebilirsiniz.

Ciltte tahriş veya hassasiyet fark ederseniz, esansiyel yağları kullanmayı bırakmalısınız.

SİVİLCEYE NE SEBEP OLUR?

Sivilce, cilt pulları ve cilt yağı (sebum) gözeneklerinizi tıkadığında ortaya çıkar. Tıkanmış bir gözenek, bakteriler için, özellikle sivilceye neden olan Propionibacterium acnes (yavaş çoğalan, cildin normal florasında da bulunan bakteri. Akne oluşumunda rolü bulunur) bakterileri için bir üreme alanı haline gelir.

Bununla birlikte kekik, tarçın, gül ve biberiye gibi yağlar bu bakterileri öldürebilir.

KEKİK YAĞI

Laboratuvarda kekiğin sivilceye neden olan bakterilerle savaşmada etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca göz enfeksiyonlarına neden olan mikropları öldürmede etkilidir. Ancak asla kekiği gözlere sürmeyin.