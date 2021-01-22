Sihir gibi... Sivilceli ciltler için adım adım makyaj tüyoları! Yeşil kapatıcı...

Sivilce üzerine makyaj uygulamak zor görünebilir ancak öyle olmak zorunda değil. Bazı makyaj yöntemleri gözeneklerinizi tıkayabilir ve daha kötüsüne neden olabilir, ancak hangi makyajın kullanılacağını ve nasıl kullanılacağını bilmek daha sağlıklı bir cilt ve daha pürüzsüz, daha doğal bir görünüm sağlayabilir. İyi cilt bakımı, dikkatli ürün seçimi ve uygun teknik, günlük makyaj rutininizde büyük bir fark yaratabilir.
Yüzünüzü iyi temizleyin
Fazla yağı temizlemek için yüzünüzü iyice temizleyin ve hafif nemlendirici losyon sürün. Nemlendirme, bazen akne tedavilerinde ortaya çıkan kuruluk veya soyulma görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
Kapatıcı uygulayın
Tahriş edici sivilceleri, kırmızı ve iltihaplı görünmemelerini sağlamak için hafif vuruşlarla kapatıcı uygulayın. Eğer kapatıcınız yeşil renkte olursa mucizeye hazır olun. Çünkü yeşil kapatıcı sivilceleri sihir gibi yok ediyor.
Hafifçe pudralayın
Yarı saydam veya gevşek pudra, kapatıcıyı ayarlar ve cilde ekstra renk katmadan cilde mat bir görünüm kazandırır. Ayrıca gün boyunca yağı emmeye yardımcı olurlar. Her şeyi yerine oturtmak için bir sabitleme spreyi kullanabilirsiniz.
Doğru allığı seçin
Toz mu, krem mi yoksa jel allık mı tercih edeceğinize karar verin. Bazı insanlar krem veya jelin nemli görünümünü takdir ederken, diğerleri karıştırmayı göz korkutucu buluyor. Yanlış gölge veya beceriksiz uygulama sizi kötü gösterebilir! Her makyajda olduğu gibi, istenen etkiyi elde etmek için genellikle deneme yanılma gereklidir.
İpuçları
Daha fazla güç ve daha iyi kapsama için, kapatıcının uygulamadan sonra ve karıştırmadan önce 5-10 saniye beklemesine izin verin.
Gece yatmadan önce uyguladığınız tüm makyajı iyice çıkardığınızdan emin olun.
Sadece kusurları örtmekle yetinmeyin. Onları iyileştirmeye yardımcı olması için bir akne tedavisine başlayın. Reçetesiz satılan tedaviler işe yaramıyorsa, yardım için bir dermatoloğa görünün.
Okuyucu Yorumları 0 yorum