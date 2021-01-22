Sihir gibi... Sivilceli ciltler için adım adım makyaj tüyoları! Yeşil kapatıcı...

Sivilce üzerine makyaj uygulamak zor görünebilir ancak öyle olmak zorunda değil. Bazı makyaj yöntemleri gözeneklerinizi tıkayabilir ve daha kötüsüne neden olabilir, ancak hangi makyajın kullanılacağını ve nasıl kullanılacağını bilmek daha sağlıklı bir cilt ve daha pürüzsüz, daha doğal bir görünüm sağlayabilir. İyi cilt bakımı, dikkatli ürün seçimi ve uygun teknik, günlük makyaj rutininizde büyük bir fark yaratabilir.

İŞTE SİVİLCELİ CİLT İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ MAKYAJ ADIMLARI

Yüzünüzü iyi temizleyin

Fazla yağı temizlemek için yüzünüzü iyice temizleyin ve hafif nemlendirici losyon sürün. Nemlendirme, bazen akne tedavilerinde ortaya çıkan kuruluk veya soyulma görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Kapatıcı uygulayın

Tahriş edici sivilceleri, kırmızı ve iltihaplı görünmemelerini sağlamak için hafif vuruşlarla kapatıcı uygulayın. Eğer kapatıcınız yeşil renkte olursa mucizeye hazır olun. Çünkü yeşil kapatıcı sivilceleri sihir gibi yok ediyor.

Hafifçe pudralayın

Yarı saydam veya gevşek pudra, kapatıcıyı ayarlar ve cilde ekstra renk katmadan cilde mat bir görünüm kazandırır. Ayrıca gün boyunca yağı emmeye yardımcı olurlar. Her şeyi yerine oturtmak için bir sabitleme spreyi kullanabilirsiniz.