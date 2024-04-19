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    4. Sivilcesi olduğunu sandı karpuz kadar büyüdü! Gerçek bambaşka çıktı... Gören gözlerine inanamadı

    Sivilcesi olduğunu sandı karpuz kadar büyüdü! Gerçek bambaşka çıktı... Gören gözlerine inanamadı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.04.2024 10:52
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 62 yaşındaki Tim yüzünde çıkan şişkinliğin sivilce olduğunu sandı. Yıllarca büyüyen şişkinlik koca bir karpuz kadar ağırlaştı. TLC'nin Take My Tumor programına katılan adamın boynunun sağ tarafında bulunan ve neredeyse yirmi yıldır büyüyen 2 buçuk kiloluk bir tümör çıkarıldı.

    Bir adam, sivilce büyüklüğünde başlayıp karpuz büyüklüğüne ulaşan tümörü çıkarmak için ameliyat oldu. ABD'den Tim, yaklaşık yirmi yıldır boynunun ve yüzünün sağ tarafında bulunan 2 buçuk kiloluk bir tümörü büyütüyordu. 62 yaşındaki adamın tümörü o kadar büyüktü ki, devasa engelden dolayı en basit görevlerden bazılarını bile yapmakta zorlandı. Yüzündeki 2 buçuk kiloluk kitle masaya ve yemeğine çarpacağından ayakta bile yemek yerdi. Baş ağrısı çeken Tim için her gün ıstırapla geçiyordu ve hareket ettikçe yüzünün 'yırtıldığını' hissettiriyordu.

    NEREDEYSE 20 YIL YÜZÜNDE TAŞIDI

    Daily Star'da yer alan habere göre, yüzünde Tim isimli bir adamın yüzünde karpuz kadar büyük bir kitle çıktı. Adamın tümörü o kadar büyüktü ki yüzünü çarpıtıyor, kulağını, çenesini, yanağını ve gözünü çekiyor ve geriyordu. Tim, sorunun 46 yaşındayken kulağının yanında sivilce olarak başladığını ve 16 yıl boyunca büyümeye devam ettiğini söyledi.

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    Tim'in sağlık sigortası ya da ameliyatı finanse edecek parası olmadığı için ameliyat bir seçenek değildi. Daha sonra TLC'den Take My Tumor'a katıldı. Programın son bölümünde Tim şunları söyledi: "Umarım Dr Osborne canavarı ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahiptir. Birine güvenmelisiniz ve... Dr. Osborne'a sihrini yapması için izin veriyorum. Günün sonunda sadece yarı normal olmak istiyorum ve çoğu zaman böyle hissetmiyorum."

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    Tim ilk başta sivilcesi olduğunu düşündü ve sıkmaya çalıştı ama başaramadı. Ancak zaman geçtikçe büyüdü ve büyüdü ve internetten araştırmalar yaptı ve burada bunun bir yağ kisti olduğunu öğrendi.

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    Tamircilik yapan Tim'e bu durum büyük bir rahatsızlık veriyordu. Araba sürerken başını çevirmek için tümörü yukarı ve omzunun üzerinden kaldırmak zorunda kaldı ve arabaların altına bakım yapmak için manevra yapmaya çalıştığında büyüme yoluna girdi. Yıllar boyunca tümörü hafife almaya çalıştı, böylece insanlar onun yanında ve büyümesinden rahatsızlık duymayacaklardı.

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    Dr Osborne, bu bezde tümör bulunmasının nadir olmadığını, ancak bunların genellikle ceviz büyüklüğünde olduğunu, ancak Tim'in 'alışılmadık' büyümesinin daha çok bir karpuz gibi göründüğünü söyledi.

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    Yüz felci riskiyle ilgili endişelere rağmen cerrah kitleyi çıkarma konusunda rahattı. Ek olarak doktor, tümörün kanserli olabileceğinin bilincindeydi ve Tim'e, ameliyat başarılı olsa bile yüzünün tam işlevini ve hissini yeniden kazanmasının altı ay sürebileceğini söyledi. Endişelere rağmen Tim devam etmeye istekliydi.

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    Dr Osborne ve meslektaşı plastik cerrah Dr Jason Hamilton, Tim'in yüzünü ve boynunu yaklaşık beş saat boyunca ameliyat etti. Tim uyandı ve hâlâ gülümseyebiliyor ve yüzünün tamamını hareket ettirebiliyordu. Bir hafta sonra Dr Osborne, Tim'e patolojinin "olabileceği kadar iyi" olduğunu söyledi. Ayrıca tümörün iyi huylu olduğu da söylendi.

    doktor7

    Tim şunları söyledi: "Ameliyattan beri kendimi daha hafif hissediyorum. Hiç ağrım olmadı. Beklediğimden çok daha kolay oldu... Harika hissettiriyor. Tümör oradayken, kahretsin o şey çok çirkindi. Gitmiş olması iyi bir şey. On altı yıl yeterince uzundu. Gittiğim her yerde herkes benim adıma çok mutlu." Tim, tümör gittiğinde hayatını yaşamaya başlayabileceğini söyledi.

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