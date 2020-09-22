Sivilceye neden olan 7 bakım hatası! Yüzü çok yıkamak sivilceye neden oluyormuş

Hangi cilt bakımı hatalarının sağlıklı ve temiz bir cilt için çabalarınızı sabote ettiğini bulmak için bazı araştırmalar yaptık.

MAKYAJ MENDİLLERİNİN KULLANILMASI

Sivilceye neden olabilecek kir ve makyaj kalıntısı bırakabilirler. Mendiller alkol, koku ve cildi kurutabilecek diğer bileşenler içerir. Cildiniz hassassa, sürtünmenin cildi tahriş etme ve gözeneklerinizi tıkayabilecek şişlik ve iltihaplanma ihtimali vardır.

YANLIŞ GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK

Cildinizi güneşe karşı korumak önemli olsa da, belirli güneş koruyucu türleri akne oluşumuna katkıda bulunabilir. Bazı güneş koruyucu formüller, cildi tahriş edip çatlaklara neden olabilen yağ bazlı organik filtreler kullanır. Kaçınılması gereken diğer güneş kremleri, gözenekleri tıkayabilen ve size lekeler ve siyah noktalar verebilen ağır ve komedojenik ürünlerdir. Cildinizi korumanın en iyi yolu, geniş spektrumlu bir SPF içeren gündüz bakım kremini tercih etmek ve her zaman temiz cilde uygulamaktır.

GÖZLÜKLERİ TEMİZLEMEMEK

Gözlük taktığınız alanda sık sık sivilce oluşuyorsa muhtemelen çerçeveleri temizlemeyi unutuyorsunuz. Doktorlar, burun köprüsü gibi sivilce için sorunlu alanlarınızı belirlemenizi ve çerçevelerinizin o bölümünü günde bir kez temizlemenizi önerir. Gözlükleriniz çok sıkı da olabilir ve ölü deri hücrelerini tekrar gözeneklere iterek gözeneklerinizi tıkıyor olabilir. Gözlüğünüzün uyumunu ayarlamak, gözeneklerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilir.