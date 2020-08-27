Sivrisinek kovucu koronavirüsten korur mu? Böcek ilaçları koronavirüsü yok eder mi? Sivrisinek spreyinin koronavirüse etkisi nedir?

Koronavirüsü yok ettiği düşünülen bu maddenin ise okaliptüs ağacından elde edildiği açıklandı. İngiltere'de yapılan bu araştırma ile koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar, sivrisinek, böcek vs. ilacı koronavirüsten korur mu araştırıyor. Araştırma böcekleri kovmak için kullnılan spreylerin koronavirüsü yok ettiğinin gözlemlenmesiyle ilgi uyandırdı. Sivrisinek spreyi nde bulunan Citriodiol isimli bir maddenin koronavirüsü öldürdüğü açıklandı. Açıklamayla sivrisinek spreyi koronavirüsü yok eder mi sorusunun cevabı araştırmacılar tarafından verilmiş oldu.

Sky News'te yer alan haberde sivrisinek kovucu spreylerde ve böcek ilaçlarında yeni tip koronavirüsü yok eden bir maddeye rastlandı. İngiltere'de yapılan bir araştırma bir anda dünyanın gündemine oturdu. Araştırmaya göre sivrisinek ya da böcekler için kullanılan ilaçlar koronavirüsü yok eden bir maddeye sahip. Sivrisinek spreylerinin koronavirüse karşı koruma sağlayacağını düşünülen araştırmayı duyanlar, sivrisinek ve böcek ilaçları koronavirüsten korur mu araştırılıyor. Peki sivrisinek kovucu ya da spreyleri koronavirüse karşı korur mu? İşte araştırmanın detayları..

SİVRİSİNEK KOVUCU SPREYLERİN YAN ETKİSİ VAR MI?

Sivrisinekten koruyan spreylerin koronavirüsü yok ettiğinin açıklanmasının ardından sivrisinek spreylerinin yan etkisi olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacılar, Citridiol'un sadece koronavirüse karşı savaştığını ve kişilerin vücuduna zarar verecek herhangi bir yan etkilerinin bulunmadığını duyurdu. Sivrisinek spreylerinin koronavirüsü yok ettiği İngiltere'deki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

KORONAVİRÜSÜ YOK EDEN CITRIODIOL ZARARLI MI?

Citriodiol maddesinin kişilerin vücutlarına zarar vermediğini açıklamıştık. Fakat bilim insanları Citriodiol'un araştırmasına devam ediyor. İngiltere Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nda çalışma yapan bilim insanları Citriodiol adlı maddenin koronavirüse karşı koruyucu bir katman sağlayıp sağlamayacağını görmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜSTEN KORUYAN BÖCEK İLACI İÇİN TEST BEKLENİYOR

Citrefine International'ın Genel Müdürü Jacqueline Watson konuyla ilgili yetkililerden resmi bir test programı destek beklediklerini açıkladı. Watson bu araştırmanın koronavirüsle savaşta çok etkili olacağını açıklayarak güzel bir şans yaşadıklarını belirtti ve hükümetten resmi ve kapsamlı bir test beklediklerini açıkladı.

SİVRİSİNEK SPREYİ NASIL KULLANILIR?

Yapılan açıklamanın ardından sivrisinek spreyleri nasıl kullanılır, vücuda temas ettirilir mi merak ediliyor. Bilim insanları Citriodiol maddesinin okaliptüs ağacının yaprakları ve gövdesinden elde edildiğini açıklayarak, sivrisinek spreylerinin doğrudan vücuda sıkılmaması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor.



