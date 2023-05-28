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Sivrisinekler kokusunu aldığı an geri dönmemek üzere kaçıyor! Doğal sivrisinek kovucu

28.05.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivrisinek yaz aylarının uykusuz gecelerine sebep olan en büyük problem olarak görülüyor. Artan sıcaklıklarla birlikte sivrisinek istilalarında artış görülüyor. İnternette sivrisineklerden kurtulmanın yolları aranıyor. Evinizdeki sivrisinekleri yok etmek huzurlu ve sessiz bir ortam yaratmak istiyorsanız doğal sivrisinek kovucu yöntemlere başvurabilirsiniz.

Sivrisinekler kokusunu aldığı an geri dönmemek üzere kaçıyor! Doğal sivrisinek kovucu

Sivrisinek ısırıkları hem çocukları hem de büyükleri oldukça rahatsız ediyor. Kaşıntılara neden olan sivrisinek ısırıklarından çeşitli hastalıklar bulaşabiliyor. Sivrisineklerden korunmak ve evden uzaklaştırmak için kimyasal ürün kullanmak istemeyen kişiler doğal sivrisinek kovucu yöntemleri aratıyor.

SİVRİSİNEK KOVUCU YÖNTEMLER

SARIMSAK KARIŞIMI

Yeni Proje - 2023-05-28T170146.374

  • Yaklaşık 2 avuç sarımsak, bebek şampuanı ve 1 litre suyu hazırlamaya başlayın.
  • Sarımsakları suyun içinde kaynatın.
  • Şampuan kutusunun içine demlenen sarımsağı ekleyin ve tüm şişeyi iyi şekilde karıştırın.
  • Bu karışım, sizi sivrisineklerden koruyan bir losyon özelliği taşır.
  • Vücudunuzun açık olan bölgelerine bu losyonu sürerek, sinek ısırıklarından kendinizi koruyabilirsiniz.
  • Sarımsaklı losyonu sivrisinek kovucu sprey olarak tercih edebilirsiniz.
  • Sarımsak kokusu sorunu içerisindeki şampuan sayesinde yok olacaktır.

OKALİPTUS

Yeni Proje - 2023-05-28T170139.531

  • Öncelikle yapmanız gereken yaklaşık 1 lt sıcak suyun içinde, 250 gram okaliptus yaprağını kaynatmak olacak.
  • Kaynayan suyu kapı ve pencere girişlerine dökerek kullanabilirsiniz.
  • Dökmeyi tercih etmeyenler için, bu suyun kullanılarak kapı ve pencere kenarını silmesini önerebiliriz.
  • Okaliptusun kokusu, sivrisinekleri rahatsız edeceği için etkili bir yöntem olabilir.


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