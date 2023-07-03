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Sivrisinekleri sonsuza kadar kovuyor! İşte sineklerin kabusu olan o karışım

03.07.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesi ile beraber sivrisinekler de daha sık görülmeye başlandı. Sivrisinek ısırığı ve sesinden rahatsız olanlar çözüm yöntemlerini araştırıyorlar. Evde hazırlayacağınız doğal sinek kovucular ile bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte sineklerin kabusu olan o karışım

Sivrisinekleri sonsuza kadar kovuyor! İşte sineklerin kabusu olan o karışım

Sivrisinekler genellikle yaz aylarında ortaya çıkıyor. Ciltte kızarıklık ve tahrişe yol açan sivrisineklerden kurtulmak isteyenler doğal yöntemlere de başvurabiliyor. "Sinekler hangi kokuya gelmez?" sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Sivrisineklerden kurtulma yolları arıyor ve bunun için kimyasal ilaçlara başvurmak istemiyorsanız işte size önerebileceğimiz yöntemler...

SİRKE

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Sivrisinekler kokudan nefret ettikleri için tüm sirke türleri kovucu olarak kullanılabilir.
Bazı sirkeler kovucu olarak diğerlerinden daha iyi çalışır. Uzmanlar özellikle elma sirkesi önermektedir.

Beyaz sirke kullanılıyorsa, bir sprey şişesinde suyla karıştırılması gerekir, aksi takdirde elma sirkesi veya kırmızı sirke doğrudan açıkta kalan cilde uygulanabilir ve koku sivrisinekleri kovar.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

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Lavanta yağı sivrisineklere direnmede faydalıdır ve ayrıca sivrisineklerin kaşıntılı ısırıklarını iyileştirmede rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu özel yağın çocuklar üzerinde kullanımı da güvenlidir ve kokudan hoşlanmayan sivrisinekler için daha fazla ısırmayı sınırlamaya yardımcı olur.

NANE YAĞI

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Bazı araştırmacılar, yağın insan derisine uygulandığında yetişkin sivrisineklere karşı güçlü bir kovucu etkiye sahip olduğunu belirttiğinden, nane sivrisinekleri kovmak için faydalara sahiptir.

Yayıldığında, nane yağı sivrisinekleri uzak tutmaya yardımcı olabilir ve ailenizdeki herkesin can sıkıcı sivrisinek ısırıklarından korunmasına yardımcı olabilir. Çocuklar genellikle nanenin canlandırıcı kokusunu severler ve nane yağının serinletici hissi de rahatlama sağlayabilir ve sivrisinek ısırıklarının kaşınmasını azaltabilir.

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Sivrisinek sivrisinek kovucu alara ciltte kızarıklık

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