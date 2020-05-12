Siyah nokta bantlarını kullanmadan önce bunları mutlaka bilmelisiniz

Güzellik söz konusu olduğunda bize sunulan birçok öneriyi çoğunlukla sorgusuz sualsiz hemen denemeye koyuluyoruz. Ancak bir noktada uzmanlara kulak vermek oldukça önemli. Bakın siyah noktalar için kullanılan bantlar hakkında bilmeniz gerekenler.

BANTLAR SİYAH NOKTA OLUŞUMUNU ENGELLEMEZ

Burun şeritleri siyah noktaların tekrar oluşmasını engellemez ve yağ birikimini azaltmaz. Bu yüzden çok kısa bir süre sonra burnunuzdaki siyah noktaları tekrar görebilirsiniz.

Dermatologlar burun şeritlerini tekrar tekrar kullanmanızı önerir. Bu, siyah noktalardan kaçınmak için haftada bir veya iki kez olabilir.

DERİN BİR TEMİZLİK SAĞLAMAZLAR

Dermatologlar burun şeritlerinin aslında burnunuzdaki gözenekleri kesinlikle temizlemeyeceğini söylüyor. Güçlü yapıştırıcı sadece ölü deri hücrelerinin üst katmanlarını temizler ve gözeneklerin içinde hala çok fazla kir kalır. Bu nedenle, yine de derin bir temizlik prosedürüne ihtiyacınız olabilir.

CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDEBİLİRLER

Uzmanlar, hassas bir cildiniz varsa, bantların tahriş edebileceğini hatta zarar verebileceğini söylüyorlar. Yapıştırıcıya alerjiniz olup olmadığını kontrol etmeniz her zaman iyidir. Burnunuzda kullanmadan önce elinizde deneyebilirsiniz.