Siyah nokta bantlarını kullanmadan önce bunları mutlaka bilmelisiniz

Güzellik söz konusu olduğunda bize sunulan birçok öneriyi çoğunlukla sorgusuz sualsiz hemen denemeye koyuluyoruz. Ancak bir noktada uzmanlara kulak vermek oldukça önemli. Bakın siyah noktalar için kullanılan bantlar hakkında bilmeniz gerekenler.
Burun şeritleri siyah noktaların tekrar oluşmasını engellemez ve yağ birikimini azaltmaz. Bu yüzden çok kısa bir süre sonra burnunuzdaki siyah noktaları tekrar görebilirsiniz.
Dermatologlar burun şeritlerini tekrar tekrar kullanmanızı önerir. Bu, siyah noktalardan kaçınmak için haftada bir veya iki kez olabilir.
Dermatologlar burun şeritlerinin aslında burnunuzdaki gözenekleri kesinlikle temizlemeyeceğini söylüyor. Güçlü yapıştırıcı sadece ölü deri hücrelerinin üst katmanlarını temizler ve gözeneklerin içinde hala çok fazla kir kalır. Bu nedenle, yine de derin bir temizlik prosedürüne ihtiyacınız olabilir.
Uzmanlar, hassas bir cildiniz varsa, bantların tahriş edebileceğini hatta zarar verebileceğini söylüyorlar. Yapıştırıcıya alerjiniz olup olmadığını kontrol etmeniz her zaman iyidir. Burnunuzda kullanmadan önce elinizde deneyebilirsiniz.
Sıcak su ve buhar gözeneklerinizdeki sebumu gevşetmeye yardımcı olabilir. Böylece şeritleriniz sebumu daha iyi çıkarabilir. Yüzünüz için yaklaşık 10-20 dakika buhar banyosu yapın veya yüzünüze sıcak havlu uygulayın. Gözenekleriniz daha geniş açılacak ve siyah noktalardan kurtulmak daha kolay olacaktır.
Burun şeritleri, siyah noktaları çıkardıktan sonra gözeneklerin daha büyük görünmesini sağlayabilir. Bu gözeneklerinizi enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirebilir. Siyah nokta bandı kullandıktan sonra bir buz küpü kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu gözeneklerinizi kapatmanıza yardımcı olacaktır. Bunun yapmak istemezseniz soğuk su da kullanabilirsiniz.
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