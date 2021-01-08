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Siyah noktalardan kurtulmak için nasıl cilt maskesi yapılır? Kökünden söküp atan kahveli karışım...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca insan siyah noktalarla mücadele ediyor bu yüzden yalnız olmadığınızı bilin. Akne çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Beyaz başlıklar ve siyah noktalar en yaygın olanlarıdır. Tüm sivilce türleri, aşırı yağ , kir ve ölü cilt hücreleri bir gözeneğe hapsolduğunda ortaya çıkar. Ancak siyah noktalardan kurtulmanın kolay bir yolu olduğunu unutmayın.

Gözenekleriniz tıkalıysa, siyah nokta giderici bir cilt maskesi imdadınıza yetişebilir. Maske birikintiyi gidermek, berrak, ışıltılı bir cilt ortaya çıkarmak için işe yarayabilir.

Siyah nokta maskeleri, siyah noktayı maske uygulandığında onları çözen bileşenlere maruz bırakarak çalışır ve sürekli kullanımla, siyah noktalar iyileşebilir ve nihayetinde gelecekte de çıkmasını önleyebilirsiniz.

Siyah noktalar, gözenekler açık olduğu için içine dolan çeşitli partiküllerdir. Bazen beyaz noktalar olarak da seyredebilir.

KURU CİLTLER 15, NORMAL CİLTLER 10 GÜNDE BİR UYGULAYABİLİR

Kuru ciltler 15 günde bir, yağlı ciltler haftada bir, normal ve karma ciltler de 10 - 12 günde bir bu peelingi uygulayabilirler.

TÜRK KAHVELİ PEELİNG

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 2 tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırılır. Yavaş yavaş karıştırılır, zeytinyağı homojen bir şekilde karışmış olur.

Kahve tanecikleri yuvarlak ve küçüktür, cildi çizme ihtimali yoktur. Kafein içerir yani kan dolaşımını hızlandırır. Parmağın ucuna alınan karışımı burun çevresi, dudak çevresi ve siyah nokta problemi olan her yere uygulamak gerekir. Eğer kahveye alerjiniz varsa, mısır unu kombinasyonuyla uygulayabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARINIZI SIKMAYIN

Siyah noktaları kendi başınıza sıkmak cazip gelse de uzmanlar asla bu yönteme başvurmanızı istemiyor. Aksi takdirde parmaklarınızda daha fazla kırılmaya neden olabilecek yağ ve kir var, ayrıca yanlış bir şekilde bastırarak cildinize ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

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