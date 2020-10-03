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Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski Bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

AK Parti kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılındı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını 71 yaşında kaybeden AK Parti kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine defnedilmek üzere yollandı.
Ergezen Ailesi, taziyeleri Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kabul etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazına Ergezen Ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM Başkanı ve en son Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda milletvekili ile devlet erkanı katıldı.

(İHA)

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