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"Siyasi çözüm ekonomik çözümden önce geldiği için Manama'yı boykot ettik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Siyasi çözümün, ekonomik çözümden önce geldiğine inandığımız için Bahreyn Çalıştayı'na katılmayı reddettik" "Ulusal haklar, satın alınıp-satılan gayri menkuller değil"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, siyasi çözüm öncelikli olduğu için Bahreyn Çalıştayı'nı boykot ettiklerini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile Ramallah'taki başkanlık ofisinde bir araya geldi.

Abbas, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Orta Doğu barışına çözüm iddiasıyla sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğuna ilişkin görüşünü yineledi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak değerlendirilen ve dün sona eren Bahreyn Çalıştayı hakkında Abbas, "Siyasi çözümün, ekonomik çözümden önce geldiğine inandığımız için Bahreyn Çalıştayı'na katılmayı reddettik. Ulusal haklar, alınıp-satılan gayrimenkuller değil." dedi.

Abbas, Washington yönetiminin aldığı kararların, ABD'nin; barış sürecini tek başına denetlemek konusunda ehliyet sahibi olmadığını teyit ettiğini savundu.

ABD'nin ne kendileri ne de dünya tarafından kabul edilen bir dayatma politikasıyla işgal güçleri hükümetini, "Kudüs'ü başkenti olarak görmeye, Golan Tepeleri'ni ilhak etmeye, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını ima etmeye teşvik ettiğine" dikkati çeken Abbas, barış müzakerelerinin gözetilmesi, Filistin kurumlarının inşası ve ekonominin güçlendirilmesi için çok taraflı uluslararası bir mekanizmayla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Filistin'de yaşanan son gelişmeler, işgal güçlerinin neden olduğu sorunlar, toprakların istilası, vergiler ve kutsal mekanlara yönelik saldırılara ilişkin Şilili mevkidaşı Pinera'yı bilgilendirdiğini söyleyen Abbas, şunları kaydetti:

"İşgal güçleri, devletimizin başkenti Doğu Kudüs'ün kimliği ve karakterini ihlal ediyor. Doğu Kudüs'ün inananlar ve tüm semavi din mensuplarının ibadeti ve ziyareti için açık bir kent olmasını istiyoruz."

Şili Devlet Başkanı Pinera da ülkesinin egemen, güvenli tanınmış sınırlar içinde ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade ederek, "İsrail ve Filistin halklarının da istediği bu. Tek yöntem, iki devletli çözüm çerçevesinde kapsayıcı ve adil bir barışın sağlanması." dedi.

Ramallah'a birkaç saatlik kısa bir ziyaret çerçevesinde bugün gelen Pinera, İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı dün ziyaret etmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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Abbas Çalıştay Manama Piñera Şili

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