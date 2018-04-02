KADIN

Siz ojenizi nasıl çıkarıyorsunuz!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 02.04.2018 02:30 | Son Güncelleme

Asetonunuz bitti ya da bulamayacağınız bir durumda mısınız?. Korkmayın aseton olmadan da ojenizi çok kolay şekilde çıkarabilirsiniz.

Siz ojenizi nasıl çıkarıyorsunuz!

Bakımlı ve güzel görünen eller kadınlar için önemlidir. Bakımlı ellerin dış görünüşteki en önemli unsurlarından biri de ojedir. Oje kadın için vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında yer alır. Çoğu zaman kıyafete göre seçilen renk renk ve farklı özelliklerdeki ojeler kadınların olmazsa olmazlarındandır.

Asetonsuz oje çıkar mı?

Ancak bazen öyle anlar olur ki, her şey üst üste gelmiştir. Acil bir randevunuz, çok önemli bir işiniz çıkmıştır ama o da ne. Ojeniz bozulmuş hemen çıkarmanız lazım. Aksilikler üst üste gelir ya aseton da kalmamış. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız. Asetonsuz oje nasıl çıkar fikriniz var mı. Eğer yoksa bu yazıyı okuyun size pratik bazı püf noktalarından bahsedeceğiz.

Limon ve sirke ile oje çıkarma

Gerekli malzemeler;

Yarım limon, sirke, tabak, kaşık ve pamuk

Öncelikle yarım limonu sıkıyoruz ve üstüne aynı oranda sirke ilave ediyoruz. Tüm tırnaklarımızı bu karışımın içinde 5 dakika bekletiyoruz ve pamuk ile ojemizi çıkartmaya başlıyoruz. Başka bir yolunuz yok sadece bu imkanınız varsa kullanabileceğiniz bir yöntem.

Kolonya ile oje çıkarma

Gerekli malzemeler;

Kolonya, tabak, pamuk.

Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz. Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dk beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz. Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.

Sıvı sabun ve limon ile oje çıkarma

Gerekli malzemeler;

Ilık su ve bir kap, sıvı sabun, limon ve pamuk

Öncelikle dayanabileceğimiz sıcaklıktaki suyu kaba koyup içerisine sıvı sabun ilave ediyoruz. Karışımın içerisinde tırnaklarımızı 5 dk kadar bekletiyoruz. Ardından limon ile tırnaklarımızı ovalayıp pamuk yardımıyla ojeleri çıkartıyoruz. Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla kaldırabilir ve işlemi biraz daha hızlandırabilirsiniz. Ojenin tamamını çıkardıktan sonra vazelin gibi nemlendiriciler yardımıyla nemlendirmeyi unutmayın, sabun ve limon tırnaklarınızı kurutup zarar verebilir.

Kastor yağı ile oje çıkarma

Tırnak için en yararlı oje silme yöntemi kastor yağı kullanmaktır. Ancak kastor yağını bilen ve bununla ojelerini temizleyen kişi sayısı oldukça azdır. Kastor yağını aynı aseton gibi pamuğa dökerek ojelerinizi temizleyebilirsiniz.

Oje ile oje çıkarma

Gerekli malzemeler oje ve pamuk. Ojeyi ojeli tırnağınıza sürün ve pamuk yardımıyla silin. Ojeniz anında tırnaklarınızdan çıkacaktır.

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