Siz ojenizi nasıl çıkarıyorsunuz!

Bakımlı ve güzel görünen eller kadınlar için önemlidir. Bakımlı ellerin dış görünüşteki en önemli unsurlarından biri de ojedir. Oje kadın için vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında yer alır. Çoğu zaman kıyafete göre seçilen renk renk ve farklı özelliklerdeki ojeler kadınların olmazsa olmazlarındandır.

Asetonsuz oje çıkar mı?

Ancak bazen öyle anlar olur ki, her şey üst üste gelmiştir. Acil bir randevunuz, çok önemli bir işiniz çıkmıştır ama o da ne. Ojeniz bozulmuş hemen çıkarmanız lazım. Aksilikler üst üste gelir ya aseton da kalmamış. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız. Asetonsuz oje nasıl çıkar fikriniz var mı. Eğer yoksa bu yazıyı okuyun size pratik bazı püf noktalarından bahsedeceğiz.

Limon ve sirke ile oje çıkarma

Gerekli malzemeler;

Yarım limon, sirke, tabak, kaşık ve pamuk

Öncelikle yarım limonu sıkıyoruz ve üstüne aynı oranda sirke ilave ediyoruz. Tüm tırnaklarımızı bu karışımın içinde 5 dakika bekletiyoruz ve pamuk ile ojemizi çıkartmaya başlıyoruz. Başka bir yolunuz yok sadece bu imkanınız varsa kullanabileceğiniz bir yöntem.