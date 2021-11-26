Size şimdiden yaz stoğu yaptıracak %50 indirimli kadın güneş gözlüğü ve aksesuar çeşitleri

Girdiğiniz her ortamda hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplamanızı sağlayacak güneş gözlüklerine ne dersiniz? Ancak bu ürünleri yaz sezonunda almak isterseniz gereğinden fazla masrafa gireceğiniz çok açık! Bu sebeple hem göz sağlığınızı hem bütçenizi etkileyecek güneş gözlüğü alışverişinizde ekstra özenli davranmanız gerekiyor. Siz de kaliteli ve uygun fiyatlı güneş gözlüklerini 27 Kasım tarihine kadar %50’ye varan indirimler ile satın alabilir, yaz günlerini ruh halinize en uygun gözlüğü takarak renklendirebilirsiniz. Amazon'un Black Friday indirimlerinden yararlanmak için vakit kaybetmeyin!

1. Leopar desenleriyle ihtişamını ortaya koyacak bir güneş gözlüğü arayanlara!

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Aqua Di Polo markasının yüzlerce çeşit güneş gözlüğü modelleri arasından tarzınıza en uygun olanı seçerek kendinizi şımartın. "Gözlüğüm hem görme sağlığımı korusun hem şık tasarımıyla tarzımı hareketlendirsin!" diyorsanız bu gözlük tam size göre! Kaliteli camları ile güneşe karşı etkili bir koruma sağlayan güneş gözlüğü, yarım çerçeve modeliyle özgün tarzını konuşturuyor. Güneş gözlüğünün çerçevesindeki desenlerin leoparı andırması ise bir tesadüf değil, girdiğiniz her ortamda daha iddialı bir duruş sergileyeceğinizin kanıtı!

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2. Bu güneş gözlüğüyle tüm gözler üzerinizde olacak!

Sıradanlıktan hoşlanmıyorsanız sınırları aşıp farkınızı yansıtacak bir güneş gözlüğüne ihtiyaç duymanız çok normal. Çerçevesiz tasarımı sayesinde güneş gözlüklerinin alışılagelmiş formunun dışına çıkan Aqua Di Polo Gözlük ile çevrenizdeki herkesi etkileyeceğinizden şüphe yok. Kesme camdan üretilen bu ürünün pembe rengi sayesinde yaz kombinlerinizle baş döndüren bir stile sahip olabilir, yaz aylarının enerjisini gözlerinize taşıyabilirsiniz. Üstelik her an takmak isteyeceğiniz bu güneş gözlüğüne Black Friday indirimleri sayesinde yarı fiyatına sahip olabilirsiniz!

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3. Karizmatik bir güneş gözlüğünüz olsun istemez misiniz?

Günlük kullanımınız için uygun bir güneş gözlüğü arıyorsanız Aqua Di Polo bu konuda da sizin yanınızda! Siyah renkli, kalın kemik çerçeveli ve köşeli modeli ile bu güneş gözlüğü stilinize daha havalı bir dokunuş yapıyor. Modanın değişmez rengi siyahın asaletini taşıyan bu ürün, iki köşesine kondurulmuş minik taşlar ile eşsiz bir duruş sergiliyor. Tarzınız ne olursa olsun, tüm kombinlerinize mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bu güneş gözlüğünü herkes nereden aldığınızı merak edecek!

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4. Retro ışıltısı taşıyan bu gözlüğe bayılacaksınız!

Doğadan ilham alınarak tasarlanan kedigözü modelli gözlükler, cesur kadınların ilgisini çeken ürünlerden. Özellikle oval bir yüz şekliniz varsa Aqua Di Polo Cat Eye Güneş Güzlüğü’nü mutlaka satın almalı, kusursuz tasarımının yanında kan kırmızısı renginin iddiasıyla da farkınızı ortaya koymalısınız. Siyah cam ve kırmızı çerçevenin birbiriyle uyumu sayesinde yüzünüzün çekiciliğini ikiye katlayacak bu ürünle günlük şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Gözlüğün hafif yapısı ile kendinizi her an konforlu hissedebilirsiniz.

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5. Son yılların en trend modellerinden biri: Renkli camlı güneş gözlükleri!

Son zamanlarda epey popüler olan renkli camlı güneş gözlükleri, şıklığınızı zirveye taşımak için tercih edebileceğiniz ürünlerden. İlkbahar şıklığınızın tamamlayıcı aksesuarı olacak Aqua Di Polo Basic Rose Gold Güneş Gözlüğü'nü özellikle oval ya da kare yüz şekline sahipseniz gönül rahatlığıyla satın alabilir, yuvarlak çerçevesinin yüzünüzle yakalayacağı uyum sayesinde stilinizi taçlandırabilirsiniz. Günlük kombinlerinize fazlasıyla yakışacak mavi renkteki bu ürünün dayanıklı malzemesi sayesinde önümüzdeki birkaç yılı bu gözlükle geçirebilirsiniz.

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6. Kalbinizi eritecek bir gözlük kılıfı!

Güneş gözlüğünüzü masanın üzerine öylece bırakmanız veya çantanıza atmanız pek de mantıklı değil. Bu hassas ürünleri korumak için mutlaka kaliteli bir gözlük kılıfına sahip olmalısınız. Böylece güneş gözlüğünüzün camlarının çizilmesini ve çerçevesinin zarar görmesini engelleyebilirsiniz. İşlevsel yapısıyla ve şık tasarımıyla kalbinizi kazanacak Aqua Di Polo Gözlük Kılıfı’nı çantanızda rahatlıkla taşıyabilir, bu sayede gözlüğünüze hak ettiği korumayı sağlayabilirsiniz. Açtığınızda kalp görünümü alan bu ürünü çok seveceğinize eminiz!

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7. Füme ve altın renklerinin kusursuz uyumu!

Yüzünüzün güzelliğini ön plana çıkaracak bir güneş gözlüğü arıyorsanız Aqua Di Polo sizin için güzel bir seçenek sunuyor. Dayanıklı malzemeden üretilen kedigözü modelli ve geniş camlı bu güneş gözlüğünü taktığınızda tarzınızın eşsiz bir dokunuşla tamamlandığını fark edeceksiniz. Çerçevenin iki kenarında bulunan ve güneş ışıklarını etkili bir şekilde engelleyen bölmeler sayesinde gözleriniz için tam koruma sağlayabilirsiniz. Günlük kombinlerinize daha havalı bir dokunuş yapacak füme renkli cat eye güneş gözlüğü ile sokaklara ışıltınızı taşıyabilirsiniz!

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8. Metal çerçeve asaleti diye bir gerçek var!

Moda sürekli değişim gösterse de klasikler etkileyiciliğini hiçbir zaman kaybetmez. Siz de kusursuz tarzınızı tamamlamak için zamansız tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan Aqua Di Polo Köşeli Güneş Gözlüğü’nü deneyebilirsiniz. Camı ve çerçevesi tamamıyla siyah olan dikdörtgen formlu bu ürün, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca stilinizin vazgeçilmez bir parçası olacak gibi gözüküyor. Her stile kolaylıkla uyum sağlayabilen metal çerçeveli Aqua Di Polo Köşeli Güneş Gözlüğü’nü %50 indirimle satın alabilir, şıklığınızdan ödün vermeden güneşe karşı koruma sağlayabilirsiniz.

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9. Kahverenginin büyüsüne kendinizi kaptıracaksınız!



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Kahverengi kemik çerçeve ve kahverengi camların şık bir tasarımla birleştiği Aqua Di Polo Güneş Gözlüğü, sürekli elinizin altında olması gereken bir model. Bu ürün, oval şekilde tasarlanan camları ve tüm yüz tiplerine uyum sağlayan şekli sayesinde göz alıcı tarzınızı ortaya koyar. Böylece girdiğiniz her ortamda hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz. Kahverenginin samimiyetini, simli çerçevelerin havalı görünümüyle buluşturan ve %50 indirimle sahip olabileceğiniz bu güneş gözlüğü sayesinde herkesi etkileyebilirsiniz!

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