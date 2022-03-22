Sizi kullandığınız her gece inanılmaz rahat hissettirecek uygun fiyatlı ürün önerileri

Sağlıklı yaşamanın en önemli kurallarından biri, yeterli ve kaliteli uyku. Tabii bunun için iyi bir uyku düzeni olmalı. Hayatınıza katacağınız birkaç minik ritüelle uyku kalitenizi arttırabileceğinizi biliyor muydunuz? Mumlardan konforlu sabahlıklara, battaniyelerden nem maskelerine kadar kullandığınız her gece hem çok rahat hem iyi hissettirecek ürün önerilerini bir araya getirdik. Haydi gelin, kaliteli bir uyku için ihtiyacınız olabilecek ürünleri hep birlikte inceleyelim!

1. Sıcacık bir battaniye ile rahatlayın

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Özellikle soğuk kış gecelerinde sizi sıcacık sarıp sarmalayacak, uykuya geçişiniz için gerekli ortamı sağlayacak, yumuşacık bir battaniye harika bir gece rutini olabilir. Hayisugal markasının örgü desenli battaniyesi, size soğuk gecelerde aradığınız sıcaklığı ve rahatlığı verebilir. İster televizyon karşısında en sevdiğiniz koltukta dizi izlerken veya kitap okurken ister uzanırken üzerinize aldığınızda sizi sıcacık tutacak battaniye, modern örgü tasarımı ile son derece şık bir görünüme sahip. Yumuşacık dokusuyla konforlu bir kullanım deneyimi sunan battaniyeyle soğuk kış gecelerinde uykuya huzurla dalabilirsiniz. Dilerseniz yün battaniyeyi dekoratif koltuk örtüsü olarak da kullanabilirsiniz.

2. Anında rahatlık vadeden giyilebilir battaniye

Kış akşamlarında sizi çok mutlu edecek ürün alternatiflerinden biri de giyilebilir polar battaniyeler olabilir. %100 polar kumaştan üretilen Parti Kırtasiye Giyilebilir Polar Battaniye, yumuşacık dokusuyla sizi sarıp sarmalayacak! Film izlerken, kitap okurken veya internette gezinirken en soğuk havalarda bile sıcacık kalmanızı sağlayacak. Televizyon karşısında şekerleme yaparken veya yatağınıza uzandığınızda kullanabileceğiniz polar battaniyeyi, giyilebilir olduğu için üstünüz açılmadan ve üşümeden bütün bir gece rahatça kullanabilirsiniz. Soğuk kış gecelerinde vazgeçilmeziniz olmaya aday giyilebilir battaniye modeline şans vermeye ne dersiniz?

3. Köpüklü bir banyo gibisi yok

Geceleri uykudan önce günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak ve uykuya geçişinizi kolaylaştıracak en etkili ritüellerden biri, sıcacık, bol köpüklü, uzun bir banyo keyfi. Kozmetik ürünleriyle sıklıkla tercih edilen marka Avon'un Lavanta Kokulu Banyo Köpüğü, rahatlatıcı uyku rutini için biçilmiş kaftan. Tüm cilt tiplerinin rahatlıkla bakım rutinine ekleyebileceği banyo köpüğü hem muhteşem lavanta kokusuyla rahatlatır hem vücudunuzu etkin bir şekilde temizleyip arındırır. Bol su ile köpürterek cildinize uygulayabileceğiniz banyo köpüğüyle dinlendirici bir uyku ritüeli oluşturabilir, uykuya geçişinizi hızlandırabilirsiniz.

4. Nemli ve yumuşacık bir cildin verdiği rahatlık, paha biçilemez

Her gece kendinize ayırdığınız o özel zamanda kendinizi şımartarak günü çok mutlu ve huzurlu bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Temiz içerikli ürünleriyle cilt bakımı denildiğinde akla ilk gelen markalardan The Body Shop'un Shea Body Butter ürünü ile banyo sonrası vücudunuzu nemlendirip rahatlatabilirsiniz. Uygulandığı anda cilde nüfuz eden vücut kremi, yüksek etkili nemlendirici özelliği sayesinde cildinizin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. 72 saate kadar nemlendirme vadeden Shea Body Butter, kuru ve normal ciltlerin nem ihtiyacını karşılamakta son derece etkili bir ürün.

5. Rahatlatıcı bir maske

Geceleri kullandığınızda sizi mutlu edecek bir başka ürün de rahatlatıcı maskeler. Garnier markasının sık tercih edilen kâğıt maskeleri arasında yer alan Nem Bombası Gece Kağıt Yüz Maskesi, uyku öncesi sizi rahatlatacak bir alternatif olabilir. Formülünde bulunan okyanus suyu, mavikantaron ve hyalüronik asit ile yüksek nemlendirme etkisine sahip maskeyi yüzünüze yerleştirin. 15 dakika bekledikten sonra maskeyi çıkarıp kalan solüsyonu hafif masajla cildinize yedirin. Böylece neme doymuş ve dolgunlaşmış cildinizle uykuya geçebilir, ertesi güne dinlenmiş, nemli, daha genç ve pürüzsüz bir ciltle uyanabilirsiniz.

6. En sevdiğiniz bitki çayı ile keyif yapın

Geceleri lezzetli bir bitki çayı içerek rahatlamayı sevenlerdenseniz BONNACC markasının şık cam demlik modeli, gece ritüelleriniz için bitki çayı demleyebileceğiniz harika bir seçenek olabilir. -20'den 150 dereceye kadar ısıya dayanıklı borosilikat materyalle üretilen cam gövdesi ve küçük kalıntıları bile süzen paslanmaz çelik filtre haznesiyle uzun süre size eşlik edecek demliği elde yıkayarak kolayca temizleyebilir, bir sonraki demleme işleminiz için hazırlayabilirsiniz. 3 farklı boyutu bulunan, zarif tasarımıyla mutfağınıza da çok yakışacak demliği dilerseniz misafirlerinize çay veya kahve ikram ederken de kullanabilirsiniz.

7. Ayaklarınızı sıcak tutacak yumuşacık çoraplar

Geceleri ayaklarınızı rahatlatmak ve yumuşacık sarıp sarmalamak, sizi çok mutlu edecek bir ritüel olabilir. DARENYI markasının termal uyku çorapları, kış gecelerinde vazgeçilmezleriniz arasında yerini almaya aday. Kaliteli pelüş elyaftan üretilen, yumuşacık dokusuyla ayaklarınızı sıcacık sarıp sarmalayacak çoraplar, esnek, hafif ve nefes alan yapısıyla son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Soğuk kış gecelerinde uyurken bile kullanabileceğiniz çoraplar, kaliteli malzemesi sayesinde dökülme, toplanma yapmıyor ve uzun yıllar size eşlik ediyor. Pakette 5 çift bulunan çoraplarla ayaklarınıza iyilik yapmaya ne dersiniz?

8. Polar sabahlıkları da unutmayalım

Özellikle kış mevsiminde geceleri üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz ürünlerden biri de Marks & Spencer markasının polar sabahlığı olabilir. Polar kumaştan üretilen sabahlık, yumuşacık dokusu ve sıcak tutan yapısıyla son derece konforlu bir kullanım sunar. Kuşak detayı ve cepleriyle rahat kullanılan sabahlığı giyip en sevdiğiniz diziyi izleyebilir, elinizden bırakamadığınız sürükleyici kitabınızı okurken keyfinize keyif katabilirsiniz. Soğuk kış aylarında sabahları yataktan çıkmak zor geldiğinde de yatağın sıcak ve konforlu hissini devam ettirecek sabahlığı "İyi ki almışım!" diyeceğinizden hiç şüphemiz yok!

9. Muhteşem kokulu doğal soya mumlarla yatak odanızın ambiyansını değiştirin

Kokuların insan psikolojisi üzerindeki etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçek. Hoff Concept markasının Freja adını verdiği, mermer kâse ada çayı tütsülü doğal soya mumu, sizi mutlu etmek için harika bir alternatif olabilir. %100 doğal soya wax ile üretilen mum, zararlı kimyasal salınımına sebep olmaz. Vanilya ve Hindistan cevizi aromalarıyla bulunduğu ortamın ambiyansını değiştirirken daha huzurlu ve rahatlamış hissetmenize yardım eder. Tamamen doğal içeriklerden üretildiği için eridiğinde el losyonu olarak da kullanılabilir. Evet, yanlış duymadınız! Ellerinizi de yumuşacık yapacak mumu her kullandığınızda mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Doğal bambudan üretilen fitillerinin yanarken çıkardığı şömine sesinin mest edici olduğunu da özellikle belirtelim.

10. Konforlu ve huzurlu bir uyku gibisi yok

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Uyku konforu, mutlu bir yaşam ve sağlık için son derece önemli. Bu nedenle Madame Coco markasının konforlu yastıklarına mutlaka göz atmanızı öneririz. %100 pamuktan üretilen kumaşıyla yumuşacık bir hisse sahip yastığın içinde nano elyaf bulunur. Elyaf hafif, yumuşak olduğu için baş ve omuz şeklinizi alarak derin, huzurlu bir uyku uyumanıza yardım eder. Hava sirkülasyonu sağlayan, yıkanabilen, koku yapmayan ve bakteri barındırmayan yapısı sayesinde son derece konforlu kullanım sunan yastık, rahatlatıcı uyku ritüelinizde yer alması gereken harika bir seçenek!