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Sizin kırışıklığınız hangisi? Her kırışıklığın bir anlamı var

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
CİLT HABERLERİ  | 06.04.2018 01:19 | Son Güncelleme

Yüzünüzdeki çizgiler ve kırışıklıklar sizin ve sağlığınız hakkınızda çok şey söyler. Yüzünüzdeki çizgilere bakarak rahatsızlığınızın ne olduğu tespit edilebilir.

Sizin kırışıklığınız hangisi? Her kırışıklığın bir anlamı var

Hastalıkların birçoğu yüzünüze yansır. Uzmanlar, bir insanın yüzüne bakarak çizgi ve kırışıklıklarından onun hakkında ipucu elde edilebileceğini belirtiyor.

Kırışıklıklar çoğunlukla yaşlanmanın belirtisi olarak görülse de, şekillerine ve yüzde bulundukları konuma göre farklı şekilde yorumlanmaktadır.

Siz de çizgi ve kırışıklıklarınıza bakıp onları doğru şekilde yorumlayarak, hem oluşmalarını geciktirebilir hem de varsa sağlık sorunlarınızı tespit edebilirsiniz.

Yüzdeki kırışıklıklar ne söylüyor?

1. Alındaki yatay çizgiler: Bu çizgiler genellikle endişeli olduğunuz zamanda meydana çıkar. Alnınızda kırışıklıklar olmasın istiyorsanız, endişeden uzak durun. Öte yandan, alındaki çizgiler, aşırı şeker ve yağ alımının da göstergesi olarak görülür.

2. Kaşların arasındaki sağda çıkan dikey çizgi: Bu çizgi karaciğer problemlerini işaret edebilir.

3. Kaşların arasındaki solda çıkan dikey çizgi: Genellikle dalak problemi olanlarda çıkar.

4. Burnun üstünde yarık şeklinde beliren çizgi: Alerjilere daha meyilli bir vücuda sahip olanlarda daha çok görülür.

5. Kaz ayakları: Görme yeteneğinde düşüş olan kişilerde bu çizgilerin belirme oranı çok daha yüksektir. Ayrıca bu çizgiler karaciğer problemi olduğunu da gösterebilir.

6. Göz altında oluşan torbalar ve morluklar: Vücutta su tutulumunun bulunduğunu ve böbreklerde problem olabileceğini gösterir. Kan dolaşımı zayıf olan kişilerde de gözaltı torbaları ve morlukları sıklıkla görülür.

7. Yanakların ortasında beliren çizgiler: Sinüs tıkanıklığını ve sindirim sistemindeki bozuklukları işaret eder.

8. Kırmızı burun ucu: Kalp problemlerini gösterir, belki de çok fazla yoruluyorsunuz ve kalbiniz aşırı çalışıyor.

9. Ağzın yan tarafında çıkan dikine çizgi: Üreme sisteminizde sıkıntı olabileceği anlamına gelir.

10. Fark edilebilir gülüş çizgileri: Bu çizgiler gülmeyi sevdiğinizi gösterir ki bu iyi bir şeydir. Ama bu çizgiler aynı zamanda pankreas ve diyabet problemlerini de gösterebilir.

11. Üst dudağın üzerindeki dik çizgiler: Bu çizgiler genellikle aşırı sigara içenlerde ortaya çıkar.

12. Dudaklarda farklı bölgelerde lekeler: Beyazımsı ve koyu lekeler kalın bağırsakta parazitler olduğunu gösterebilir. Mavimsi ve morumsu lekeler zayıf kan dolaşımını işaret eder.

13. Katlı gerdan: Genellikle aşırı kilolu insanlarda ortaya çıkar ayrıca tiroid bezi rahatsızlıklarını da gösterebilir.

14. Göz bebeği etrafında halka: Yüksek kolesterolün işaretçisidir.

15. Fark edilebilir şakak damarı: Üzüntü ve stres kaynaklı yüksek tansiyon göstergesidir.

16. Çene üzerindeki derin yarık: Depresyonda olduğunuzu işaret edebilir.

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yüz kırışıklığı cilt

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