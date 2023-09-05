Skandal olay! İngiliz turist 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı... Tutuklamalar sürüyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Ayia Napa kentinde tatil yapan ismi açıklanmayan bir İngiliz turist 6 İsrailli erkekten oluşan bir grup tarafından toplu tecavüze uğradığını söyleyerek polise başvurdu. Yaşları 19 ila 20 arasında değişen 6 İsrailli erkek tutuklandı ve bu ay içinde mahkemeye çıkartılmaları bekleniyor.

DIŞ İŞLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında “Pazartesi sabahı, Kıbrıs'taki İsrail büyükelçiliğine, İngiliz bir turiste tecavüz ettiğinden şüphelenilen altı İsrail vatandaşının tutuklandığı bildirildi. Kıbrıs'taki İsrail konsolosu Kıbrıs'taki yetkililerle temas halinde. Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İsrailliler bölümü, tutuklanan vatandaşların aileleriyle temas halinde." ifadelerini kullandı.