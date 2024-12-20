Skandal yaratan dava: Kadın, kendisinden daha çok kedisine bakan kocasını mahkemelik etti! Hakimler dayanamayıp azarladı

Bengaluru'da Hintli bir kadın, kocasına karşı asılsız bir zulüm şikayetinde bulunduğu için hakimler tarafından azarlandı. Şikayette, çoğunlukla adamın kendisine olduğundan daha çok evcil kedisine ilgi gösterdiğinden yakınıyordu.

Yargıç M. Nagaprasanna, şikayette zulüm veya tacizle ilgili belirli bir iddiada bulunulmadığını belirtti. Bunun yerine, davacı, kocasının kedisine kendisinden daha çok baktığına odaklandı ve her seferinde davranışları hakkında onunla yüzleştiğinde, sonunda tartıştıklarını ve birbirlerine hakaretler yağdırdıklarını iddia etti. Görünüşe göre karısı, kedinin kendisine defalarca saldırıp onu tırmalamasından ve kocasının bu konuda hiçbir şey yapmamasından da şikayetçiydi.

Yargıç Nagaprasanna, “Şikayet, evlilik ve birlikte yaşamanın bir anlatımı, ancak iddianın özü, kocanın evinde bulunan bir evcil kediyle ilgili kavgaya dayanıyor. İddia, kocanın kediye karısından daha fazla baktığı yönünde.” dedi.

TUHAF DİLEKÇE

Hakim geçen hafta tuhaf dilekçeyi dinlerken, “Eşi bunu her dile getirdiğinde, ikisi arasında bir anlaşmazlık çıkıyor ve küfürler savruluyor,” diye ekledi . “Şikayetin çoğu paragrafında anlatılan budur. Bu nedenle, konu çeyiz talebi veya çeyiz talebi üzerine saldırı veya kocanın verdiği zulümle ilgili değildir. Konu, evcil kedi ve kedinin karısına birkaç kez saldırması veya onu tırmalaması ile ilgilidir.”

MAHKEME KADINI AZARLADI

Mahkeme, alışılmadık dilekçeyi dinledikten sonra kocaya karşı daha fazla soruşturmayı durdurdu ve kadını asılsız şikayeti nedeniyle azarladı, bu tür dilekçelerin Hindistan adalet sistemini tıkadığını söyledi.

BU DAVALAR CEZA ADALET SİSTEMİNİ TIKIYOR

Mahkeme, "Bugün ceza adalet sistemini tıkayan asıl mesele bu tür asılsız davalardır ve söz konusu davada soruşturmaya izin verilirse, zaten tıkalı olan adalet sistemine bir dava daha eklenecektir" dedi.