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Skandal yasak aşk! Öğretmen ve öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi... Cinsel ilişkilerinin detayları ortaya çıktı

24.06.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’nın Edinbrugh şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Jacqueline Millar isimli bir kadın lisede din eğitimi veren bir öğretmendi. Reşit olmayan bir öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı ifşa edildikten sonra Millar öğretmenlikten istifa etti. Mahkemede öğretmen ve öğrencinin yasak aşkının detayları ortaya çıktı.

Skandal yasak aşk! Öğretmen ve öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi... Cinsel ilişkilerinin detayları ortaya çıktı

36 yaşındaki Jacqueline Millar isimli bir din eğitimi öğretmeni reşit olmayan ve ismi açıklanmayan öğrencisiyle 6 ay boyunca yasak aşk yaşdı. 23 Haziran Cuma günü yargılandığı dava kapsamında mahkemeye çıkartılan Millar öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Cinsel birliktelik sırasında uyuşturucu madde kullandıklarını da itiraf eden öğretmen reşit olmayan bir kişiye cinsel içerikli sözler söylemekten, sosyal medyadan ve telefon üzerinden cinsel içerikli metinler göndermekten ve onuna defalarca cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

OKULDAN AYRILDIKTAN SONRA İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİ

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Öğrencinin okuldan ayrılmasına rağmen ikilinin arasındaki yasak aşk devam etti. Millar öğrencisini evine çağırdıktan sonra durumu ebeveynlerinin fark etmesi üzerine yasak aşk ortaya çıktı. Millar ilişkisini kabul ederken tutuklandı. Önümüzdeki ay hapis cezasına çarptırılacak ve öğretmenlikten men edilecek.

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Öğretmen İskoçya öğrenci yasak aşk

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