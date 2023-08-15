Skandalı çıplak fotoğrafları ortaya çıkarttı! 15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi... “Beni küçük düşürdü”

İngiltere’de yaşayan Kandice Barber isimli bir öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisini araziye götürerek arabada cinsel ilişkiye girmesiyle gündem yaratmıştı. İkilinin cinsel içerikli mesajlarının ifşa edilmesinden sonra öğretmen tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Kocası eşinin kendisini aldattığına inanmadığını söyleyerek cezaevinde sık sık Barber’i ziyaret etmiş ve onu savunmuştu. Ancak eş Daniel karısının mahkemedeki mesajlaşmalarını duyduktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

“ONU SEVDİM VE ONA İNANDIM”

Daily Mail’e konuşan Daniel, “Masum olduğu konusunda kararlıydı. Onu sevdim ve ona inandım. Karım ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmaları mahkemede okuduklarında inanamadım. Beni küçük düşürdü. Bir mesajlaşmasında öğrencisine ‘Kocamdan daha büyük penisin var’ yazmıştı” dedi.