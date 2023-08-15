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    4. Skandalı çıplak fotoğrafları ortaya çıkarttı! 15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi... “Beni küçük düşürdü”

    Skandalı çıplak fotoğrafları ortaya çıkarttı! 15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi... “Beni küçük düşürdü”

    15.08.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’de öğretmenlik yapan Kandice Barber isimli bir kadının 2020 yılında 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi olduğunu ortaya çıkmıştı. Kadının öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğrafların öğrenciler arasında yayılmasıyla ortaya çıkan yasak aşkta Barber’in eşi yıllar sonra sert konuştu. Mahkemede eşi ve öğrencisinin arasındaki mesajlaşmaların okunmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Daniel, “Beni küçük düşürdü” dedi.

    İngiltere’de yaşayan Kandice Barber isimli bir öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisini araziye götürerek arabada cinsel ilişkiye girmesiyle gündem yaratmıştı. İkilinin cinsel içerikli mesajlarının ifşa edilmesinden sonra öğretmen tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Kocası eşinin kendisini aldattığına inanmadığını söyleyerek cezaevinde sık sık Barber’i ziyaret etmiş ve onu savunmuştu. Ancak eş Daniel karısının mahkemedeki mesajlaşmalarını duyduktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    “ONU SEVDİM VE ONA İNANDIM”

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    Daily Mail’e konuşan Daniel, “Masum olduğu konusunda kararlıydı. Onu sevdim ve ona inandım. Karım ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmaları mahkemede okuduklarında inanamadım. Beni küçük düşürdü. Bir mesajlaşmasında öğrencisine ‘Kocamdan daha büyük penisin var’ yazmıştı” dedi.

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