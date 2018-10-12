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Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

İngiltere'de gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi. Farklı 20 hesaptan ayrıldığı sevgilisine ait yatağa bağlanmış çıplak fotoğraflar alan Mark Weeks isimli bir adam, çareyi polisten yardım istemekte buldu. 'Jessica çocuklarını bizden koruyor. Onu kaçırıp tecavüz ettik.' gibi yazılarla gönderilen fotoğrafların olduğu mailler alan Mark'ın fotoğrafları polisle paylaşması sonrası duyanları hayrete düşüren bir gerçek ortaya çıktı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatılması üzerine olay iki gün içinde çözüldü. İngiltere polisi çıplak ve bağlanmış halde fotoğraflarıyla eski sevgilisine dehşeti yaşatan Jessica'ya ulaştı. Kan donduran olayın ardındaki sır perdesi aralanınca bakın nasıl bir gerçek ortaya çıktı...

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Ayrıldığı sevgilisinden yatağa bağlanmış çıplak fotoğrafın yer aldığı elektronik postalar aldı. Söz konusu e-mailler yalnızca ona değil, iş arkadaşlarına da gelmişti.Aynı dönemde Instagram'da oluşturulan 20 sahte hesaptan da saldırıya uğruyordu.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Mark Weeks'e gelen e-postada şunlar yazıyordu: "Jessica Nordquist çocuklarını bizden koruyor. Kaçırıp tecavüz ettik."
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Genç adama kabusu yaşatan fotoğrafların aslında bir tuzak olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Polis, eski sevgili Jessica Nordquist'in aralarındaki ilişki bitince eşine az rastlanır bir hikaye uydurduğunu belirledi ve kadının evinde gerçekleştirdiği arama sonucu çok sayıda SIM kart buldu.
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Polisin ulaştığı bilgiler, kadının Weeks'in kariyerini bitirmek için tecavüz ve hamilelik komplosunu kurduğunu gösteriyordu. Çift Kasım 2017'de ayrıldı. Birkaç hafta sonra Nordquist eski sevgilisine hamile kaldığını söyledi. Dediğine göre, bebeğini kürtajla aldırmıştı. Ancak kadın kısa sürede kendini ele verdi. 26 Ocak 2018'de gözaltına alındı. Polis tarafından sorgulanan kadın, iki ayrı suçlamadan mahkemeye çıkmak üzere serbest bırakıldı.
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Mahkeme günü beklenirken, söz konusu e-mailler gelmeye başladı. Komplosunu ilerleten kadın, e-postalara kendi çıplak ve bağlanmış fotoğrafını ekleyip, sanal alemde 'tecavüz' hikayesi yaydı. Olayın polise bildirilmesiyle ekipler kadının evine gitti ve evde bir kaçırılma notu buldu.
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Notun bulunmasıyla polisler hemen konu ile ilgili soruşturma başlattı. İki gün sonra yani 21 Nisan'da Nordquist'e ulaşıldı. Yalnız olduğu saptanan Jessica Nordquist bir yaylada bulundu.
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Polise sahte bir isim veren kadın, yanındaki telefonları da tuvalete attı. Ancak ekipler kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı.
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Soruşturma sonucunda tecavüz ve kaçırılmanın tamamen komplo olduğu belirlendi.
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Yapılan araştırmalar sonucunda kadının inandırıcı olabilmek için internetten sahte hamilelik karnı aldığı da dosyada yer aldı. Mahkemeye çıkarılan kadın, beş yıl ceza aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Mark Weeks Jessica Nordquist tecavüz

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