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Skoda ilk çeyreği başarı ile kapattı

20.05.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skoda müşterilerine global teslimatlarını 2020’ye göre 2021’in ilk üç ayında yüzde 7.2 artırdı. Bununla birlikte satış geliri, geçen yılın aynı dönemine göre % 4.1 artışla 5.049 milyar Euro’ya ulaştı. Skoda’nın bu dönemde toplam üretimi ise yüzde 7.3 artarak 240 bine yaklaştı.

Skoda ilk çeyreği başarı ile kapattı

Skoda yılın ilk üç ayında teslimat oranını %7.2 oranında arttırdı. Bu dönemde markanın işletme karı ise, önceki yılın ilk üç ayına göre yüzde 46.1 daha yüksek oldu. Skoda bu pozitif gelişimin 2020’nin ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor. Yıla iyi bir başlangıç yapan Skoda, pandemi ve çip konusunda yaşanan kıtlığa rağmen dikkat çekici bir ilk çeyrek elde etmeyi başardı. Önümüzdeki aylarda yeni nesil Fabia’nın satışa sunulmasının yanı sıra yeni modeller tanıtılması ve elektrikli SUV Enyaq iV modelinin daha fazla pazarda sunulmasıyla markaya olan talebin daha da artması bekleniyor. Pazarlara bakıldığında Batı Avrupa’da 111 bin 600 adetle rekor bir ilk çeyreğe imza atan ŠKODA, burada yüzde 4.6’lık büyüme gerçekleştirdi. Bununla birlikte ilk ay verilerine göre Skoda, geçen yıla göre en büyük ikinci pazarı olan Almanya’da yüzde 2.3 büyürken, İtalyan yüzde 39.2, Fransa’da yüzde 44.3, İspanya’da yüzde 32.6 ve Belçika’da yüzde 10.6 büyüme elde edildi.

Skoda’nın Türkiye’deki büyümesi global olarak da dikkat çekti. İlk dört ayda Türkiye’de 12 bin 42 adetlik satış gerçekleştiren geçen yıla göre adetsel olarak yüzde 195.9 büyüme kaydederek başarısını devam ettirdi ve bu dönemde pazar payını en çok artıran 2. marka oldu.

Global olarak ilk çeyrekte en çok satan modelleri ise 63 bin 600 adetle Octavia, 36 bin 600 adetle Karoq, 34 bin 700 adetle Kamiq, 33 bin 300 adetle Kodiaq, 25 800 adetle Fabia, 21 bin 900 adetle SuperB oldu. Elektrikli SUV Enyaq’dan ise 500 adetlik satış gerçekleşti.

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