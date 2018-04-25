Skolyozu bu şekilde farketmek mümkün

Skolyoz tespit edildiğinde veya en küçük şüphe durumunda bile aileler çocuklarını mutlaka doktora götürmeleri gerekir.

Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Atıcı, skolyoz ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Sol omuz sağ omuza göre biraz daha aşağıda veya yukarıda ise, çanak kemiğinin biri aşağıda veya yukarıdaysa ya da meme uçlarından biri diğerine göre aşağıda veya yukarıdaysa skolyoz başlangıcı olabileceğini söyleyen Atıcı, “Her iki tarafta bel çukuru birbirine yakın eğimde değilse de skolyoz başlangıcı olabilir. Çocukların sırtına baktığımızda kaburgalarda bir tarafta daha fazla çıkıntı olduğunda, kişiye önden veya arkadan baktığımızda sağa veya sola devrik olması yine skolyoz olabileceğini bize gösterebilir” dedi.

Geç Kalındığında Ameliyat Kaçınılmaz

Skolyoz tespit edildiği zaman düzenli olarak takibi yapılmalı ve erken önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle çocukların hızlı büyüme dönemlerinde skolyozun da hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Takip açısından büyüme dönemlerinde (0-5 yaş ve 10-15 yaş) aileler daha dikkatli olmalı ve düzenli aralıklarla doktora müracaat etmelidirler.