KADIN

Skolyozu bu şekilde farketmek mümkün

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
HASTALIKLAR HABERLERİ  | 25.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Bir omurga hastalığı olan skolyoz, bel ya da göğüs bölümünde görülmektedir. Omurganın normal eksenden sapması veya dönmesi sebebiyle meydana gelen şekil bozukluğuna denir. Skolyoz konusunda anne babaların çok dikkatli olmaları gerekir. Erken tanı için çocukların aileleri tarafından çok sıkı ve düzenli kontrol edilmeleri çok önemlidir.

Skolyozu bu şekilde farketmek mümkün

Skolyoz tespit edildiğinde veya en küçük şüphe durumunda bile aileler çocuklarını mutlaka doktora götürmeleri gerekir.

Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Atıcı, skolyoz ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Sol omuz sağ omuza göre biraz daha aşağıda veya yukarıda ise, çanak kemiğinin biri aşağıda veya yukarıdaysa ya da meme uçlarından biri diğerine göre aşağıda veya yukarıdaysa skolyoz başlangıcı olabileceğini söyleyen Atıcı, “Her iki tarafta bel çukuru birbirine yakın eğimde değilse de skolyoz başlangıcı olabilir. Çocukların sırtına baktığımızda kaburgalarda bir tarafta daha fazla çıkıntı olduğunda, kişiye önden veya arkadan baktığımızda sağa veya sola devrik olması yine skolyoz olabileceğini bize gösterebilir” dedi.

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Geç Kalındığında Ameliyat Kaçınılmaz

Skolyoz tespit edildiği zaman düzenli olarak takibi yapılmalı ve erken önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle çocukların hızlı büyüme dönemlerinde skolyozun da hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Takip açısından büyüme dönemlerinde (0-5 yaş ve 10-15 yaş) aileler daha dikkatli olmalı ve düzenli aralıklarla doktora müracaat etmelidirler.

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Dr. Öğr. Üyesi Yunus Atıcı, ‘’Erken dönemde skolyozu tespit ettiğimizde korse kullanarak kontrol altına almamız mümkün olabilir. Geç kalındığında ise hasta ameliyata aday bir duruma gelmiş olabilir. Daha fazla geç kalmanız durumunda ise ameliyat zorlaşır ve çocuğun ameliyat riskleri artabilir. Erken tespit ettiğimizde ise ameliyat süresi 3 saat gibi kısa bir süre iken, eğrilik arttığında 5-6 saat gibi uzun süren ameliyat süreleri ile çocuklarımız karşı karşıya kalabilir’’ diyerek ailelere uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
skolyoz sağlık

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