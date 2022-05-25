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Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

24.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek bezleri, çocukların hijyeni açısından oldukça önemli. Doğumdan tuvalet eğitimine kadar kullanılan ürünlerin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Hemen hemen her şeyde olduğu gibi bebek bezi seçiminde de tercihiniz doğal olandan yanaysa Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi'ni çok sevebilirsiniz. Ürünü birlikte detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

Özellikle hassas ciltli bebekler için bez seçimi büyük önem taşıyor. Kimyasal içermeyen, bebeğinizin cildinde kızarıklık, tahriş ve pişik yapmayan doğal ürünlere yönelmenizde fayda var. Sleepy Natural Yenidoğan Bezi, içeriğindeki doğal maddelerle hijyeni, konforu ve kuruluğu size vadediyor. Haydi gelin, tüm sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olacak Sleepy Bebek Bezi kullananların yorumlarını, özelliklerini, faydalarını ve benzer ürünleri inceleyelim.

Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi'nin özellikleri

Sleepy Natural Bebek Bezi; saf suyu, doğal bambu özünü ve organik pamuk liflerini bir arada bulunduran dünyada ilk ve tek marka olarak öne çıkıyor. Saf, doğal ve organik içeriğe sahip Sleepy Natural, ürettiği bezlerde bebeklerin büyüme hızına uyum sağlayan ara beden boylarıyla en geniş ürün yelpazesini sunuyor. Yenidoğan bebeklere özel bezlerde göbek bağı oyuntusu bulunuyor. Böylece göbek bağı hava alarak daha hızlı iyileşiyor ve bebekler rahat ediyor. Yenidoğan bebekler için uygun 1 numaralı bezi bebeğiniz için güvenle kullanabilirsiniz. Bebek büyüdükçe Sleepy Natural'in farklı boy seçeneklerini tercih ederek bebeğinizin rahatını destekleyebilirsiniz. En hassas ciltlere bile uyumlu ve hipoalerjenik olan bez; alkol, paraben, losyon, Bpa, SLS, SLES, lateks, klor, parfüm ve nonilfenol içermiyor. Ayrıca bez vegan ve helal içeriğe sahip. İçeriğindeki saf su; ağır metallerden, zararlı kimyasallardan, mineral, bakteri ve organik maddelerden arındırılıp insan sağlığı için hassas hâle getiriliyor. Bu sayede bebeklerin cildinde herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Doğal bambu özlü lifler ise sıvının hızlı bir şekilde emilmesini ve alt katmanlara iletilmesini sağlıyor. Böylece idrarın ciltle teması hızlıca kesiliyor. Organik pamuk lifleri ise böcek ilacı, kimyasal gübre gibi kimyasal maddeler kullanılmadan üretilen pamuktan ve genetik olarak modifiye edilmemiş bitkilerden elde ediliyor. Organik pamuk lifleri sayesinde doğal bambu özlü lifler hızlıca alt katmana iletilip sıvıyı içine hapsediyor. Böylelikle bebeğin cildi kuru kalıyor. Cırtlı yapıdaki Sleppy Natural Yenidoğan Bebek Bezi, rahat ve kolay kullanım sağlıyor.

Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi'nin faydaları

Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi, yüksek kalitesiyle bebeğinizin doğumundan itibaren size destek oluyor. Saf suyla dokunmuş dış yüzeyi, eşsiz yumuşaklık sağlıyor. Doğal bambudan elde edilen lifler ise doğal emicilikle bebeğinizi rahat ettiriyor. Bebeğinizin hassas cildine uygun organik pamuk lifleri ise kuruluk sağlıyor. Bezin kullanım miktarına göre renk değiştiren ıslaklık göstergesi, bebeğinizin altını açmadan doluluk oranını anlamanıza olanak tanıyor. Hava akışı sağlayan esnek bantlar sayesinde bebeğiniz özgürce hareket edebilir. Bezin emici tanecikleri, dağılmaya ve ayrılmaya karşı yatay ve dikey olarak tamamen kumaş yapıyla sarılıyor ve büyük konfor sağlıyor. Tekstil dokulu ön bandı, yumuşak dokusundan dolayı göbek bölgesindeki sertliğin önüne geçiyor.

Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi'ni kullananların yorumları

Sleepy Bebek Bezi kullanıcı yorumları genel olarak değerlendirildiğinde memnuniyet oranının yüksek olduğu göze çarpıyor. Sleepy Bebek Bezi kullananların büyük bir çoğunluğu ürün için olumlu yorum yapıyor. Öne çıkan olumlu yorumlar arasında bezin emiciliğinin ve yumuşaklığının çok iyi olduğu ayrıca ıslaklık göstergesi sayesinde pişik ve tahriş yapmaması yer alıyor. Sleepy Bebek Bezi kullananların bir kısmı ise bezin pişik yaptığını belirtiyor. Bunun dışında Sleepy Natural Bebek Bezi kullananların olumsuz yorumları ise bezin çok ince ve kalitesiz olduğu, emiciliğinin iyi olmadığı ve topaklanma yaptığı için sürekli değiştirmeye ihtiyaç duyulduğu yönünde. Sleepy Yenidoğan Bebek Bezi kullananların birçoğu ürünü satın alacaklara tavsiye ediyor. Azınlık kısım ise tekrar satın almayacağını belirtiyor. Bebeğiniz için günlük aktivite bezi satın almak istiyorsanız Sleepy Extra'ya da göz atabilirsiniz. Sleepy Extra Bebek Bezi kullananlar üründen oldukça memnun kaldığını dile getiriyor.

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Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi'ne benzer ürünler

1. Baby Turco Doğadan Bebek Bezi

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

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Doğanın saflığını bebeğinizin cildiyle buluşturan Baby Turco, 14 saate kadar kuruluğu vadediyor. Bezin içeriğindeki Çukurova pamuğu lifleri, emici yüzeydeki kuruluğu artırıyor. Ege zeytinyağı ise emici bölgenin üst yüzeyinde bulunan emici tabakada kullanılıyor. Bu sayede ürün, bebeğinizin cildini yumuşatıyor. Alkol, paraben, parfüm, SLS, SLES, klor ve losyon gibi sağlığa zararlı maddeleri içermeyen katkısız iç yüzey, hijyen sağlıyor.

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2. Bebem Natural Bebek Bezi Yenidoğan

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

Bio bazlı selüloz ile çevre dostu bez kategorisinde olan Bebem Natural, gücünü tamamen doğal özlerden alıyor. İçeriğindeki doğal bambu lifleriyle ultra düzeyde emicilik sağlarken organik pamuk özleriyle yumuşaklık ve kuruluk sunuyor. Doğal bambu, antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için bakterilerin üremesine ve alerji oluşmasının önüne geçiyor. Ultra emici iç yüzeyi ise hiçbir şekilde sızdırma yapmadan kupkuru kalıyor. Üstelik ürün klor, parfüm ve latex içermiyor.

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3. Evy Baby Bebek Bezi Yenidoğan

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

Hassas ciltler için uygun Evy Baby Bebek Bezi, hipoalerjenik olmasıyla dikkat çekiyor. Ürün, flexdry özelliği sayesinde ıslaklık hissinin verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırıyor ve en yüksek seviyede kuruluk sağlıyor. En hassas ciltlerde bile güvenle kullanabileceğiniz bebek bezi; emici kristalleri, boydan boya emici bölgesi ve ikili sızdırmazlık kalkanı sayesinde pişik ve tahriş oluşumunun önüne geçiyor. Bpa, paraben ve latex gibi zararlı maddeleri de içermiyor.

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4. Sleepy Bio Natural Avantajlı Bebek Bezi 1 Numara Yenidoğan

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

Sleepy Bio Natural Bebek Bezi, biyopolimer özelliğiyle dikkat çekiyor. Biyopolimer kaynağı olan şeker kamışı, doğadan karbondioksit alıp oksijen üretiyor. Bu sayede atmosfer, gelecek nesiller için temizleniyor. Ürünün emici yüzey üzerinde bulunan kumaş tabakası ise cilt bakımına yardımcı olan badem sütü proteini ile kaplanıyor. Hassas ciltler için uygun bebek bezi, hipoalerjenik özelliğe sahip. Sleepy Bio Natural Bebek Bezi kullananlar da üründen oldukça memnun kaldığını belirtiyor.

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5. Paddlers Pure Bebek Bezi 1 Numara Yenidoğan

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

Doğa dostu Paddlers Pure Bebek Bezi, hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve yapısında herhangi bir hayvansal içerik bulundurmuyor. Hassas ciltlere uygun olarak üretilen ürün, 12 saat kuru tutan iç yapısı sayesinde bebeğinize büyük konfor sağlıyor. Bezin yeni güçlendirilmiş elastik yan bantları, bebeğinizin vücudunu çok iyi kavrıyor. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilen, renklendirici içermeyen bebek bezi yumuşak dokulu nefes alan iç yüzeye sahip.

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6. Önlem Botanika Bebek Bezi Jumbo Paket

Sleepy bebek bezi kullananlar ve yorumlarını sizler için derledik

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Türkiye'de ilk ve tek bitkisel kökenli olarak üretilen Önlem Botanika Bebek Bezi; papatya, aloe vera, ipek proteini, zeytinyağı, E vitamini içeriyor. Oeko-Tex sertifikalı bezin bağımsız laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda hiçbir zararlı madde içermediği kanıtlanmış. Renklendirici yer almayan iç yüzeye, tekstil dokulu ön banda ve 3 katlı emici bölgeye sahip bez, konforu ve kuruluğu eksiksiz olarak sağlıyor.

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