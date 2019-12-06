HABER

Slovakya'da binada doğal gaz patlaması: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:25 | Son Güncelleme

Slovakya'da binada doğal gaz patlaması: 5 ölü

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'nın Presov kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Slovakya medyasında yer alan haberlere göre, Presov kentinde 12 katlı bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, onlarca kişi ise binanın çatısında mahsur kaldı.

Meydana gelen güçlü patlama sonrası dumanlar içinde kalan binanın yıkılma ihtimalinin bulunduğu, bu yüzden çevredeki binaların polis tarafından boşaltıldığı kaydedildi.

Patlamanın, binada oluşan doğal gaz kaçağı sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ve İçişleri Bakanı Denisa Sakova'nın, patlamanın yaşandığı olay yerine hareket ettiği belirtildi.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Bakanlık'tan Fransa uyarısı!Bakanlık'tan Fransa uyarısı!
Cami tuvaletinde şüpheli ölümCami tuvaletinde şüpheli ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Slovakya

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı!

Ağrı ve Bingöl'de peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İki ilimizde peş peşe depremler!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.