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Slovakya'daki kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait eserler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:28 | Son Güncelleme

Slovakya'daki kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait eserler bulundu

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'nın Fiľakovo kenti kalesinde yapılan arkeolojik kazıda Osmanlı dönemine ait eserler bulundu.

Slovakya Haber Ajansı'nın (TASR) haberine göre, bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan Fiľakovo kenti kalesinde yapılan kazı çalışmalarında, 16. ve 17. yüzyıla ait çeşitli tarihi eserler ortaya çıktı.

Kale Müzesi Müdürü Viktoria Tittonova, düzenlediği basın toplantısında, kalenin dört bölgesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çeşitli seramik parçaları, gümüş paralar ve bıçakların gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Kazı esnasında Osmanlı dönemine ait bazı eserlerin de bulunduğuna dikkati çeken Tittonova, ''Kazı çalışmalarında bulunan en ilginç kalıntı ise Şii mezhebine ait kilden yapılmış olan ve namaz kılarken alınlarına koydukları 'namaz taşı'. Bu eser Fiľakovo'nun 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu döneme ait.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Osmanlı dönemine ait eser Slovakya

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