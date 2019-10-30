İSTANBUL (AA) - Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, "Nesnelerin internetinin, gelecek seneki dünya pazarı 250 milyar dolar olacak ve 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbirine bağlanacak. Nesnelerin interneti geleceğin sektörü diyebiliriz." dedi.
Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, akıllı cihazları birbirine bağlayan nesnelerin interneti teknolojisinin geleceğin sektörü olduğunu söyledi.
Teknolojinin hayatımıza pek çok anlamda olumlu katkılar yapacağının altını çizen Young, "Sürücüsüz araçlar hayatımıza girdiği zaman artık kazalar olmayacak. Stresten uzak bir sürüş deneyimi yaşayacağız. Araçlarımız kendi kendini park edecek. Artık yaşam alanlarımızda kahvemiz dahi bizim için otomatik yapılacak." ifadelerini kullandı.
Young, nesnelerin interneti teknolojisinin geleceğe yön vermedeki önemine dikkat çekerek, "Nesnelerin internetinin gelecek seneki dünya pazarı 250 milyar dolar olacak. Bu daha başlangıç. 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbirine bağlanacak. Bu alanda şirketlerin 15 trilyon dolar yatırım yapması bekleniyor. Sadece telefonlarımızın değil araçlarımızın, evlerimizin ve akıllı fabrikalarımızın da birbirine bağlı olacağı çok ciddi bir ekosistemden bahsediyoruz. Nesnelerin interneti geleceğin sektörü diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Bosch olarak gelecek 100 yılın hazırlığı içerisinde olduklarının altını çizen Young, şöyle devam etti:
"Şunu biliyoruz ki önümüzdeki 100 yılın koşulları geçmiş 100 yılın koşullarından çok farklı olacak. Artık sadece bir ürün tasarlamak, bir ürün üretmek yeterli olmayacak. Artık müşterilerinize iş ortaklarınıza çözüm üretmek zorundayız. Bu yüzden önümüzdeki 100 yılın yolculuğunu oluşturacak zeminin, dünyada önde gelen bir nesnelerin interneti firması olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Her sene şirket olarak globalde ciromuzun yüzde 10'unu Ar-Ge'ye yatırıyoruz. Her sene 8 milyar avroyu Ar-Ge'ye yatıyoruz. Bosch'un Ar-Ge'sinde 69 bin mühendisi çalışıyor."
- Zirveden
Etkinlik kapsamında verilen bilgilere göre, Smart Future zirvesi teknoloji geliştirme ve dijital dönüşüm uygulamaları alanındaki önemli markaları İstanbul'da bir araya getirdi.
Kamu ve reel sektör kurumları teknoparklar, teknokentler başta olmak üzere dijital dönüşüm alanında ürün ve hizmet geliştiren çok sayıda şirket kurdukları stantlarla etkinlikteki yerlerini aldı.
Katılımın ücretsiz olduğu zirve kapsamında teknoloji severler stant alanlarında yeni nesil teknolojileri deneyimleyebiliyor.
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