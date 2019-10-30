İSTANBUL (AA) - Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, "Nesnelerin internetinin, gelecek seneki dünya pazarı 250 milyar dolar olacak ve 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbirine bağlanacak. Nesnelerin interneti geleceğin sektörü diyebiliriz." dedi.

Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, akıllı cihazları birbirine bağlayan nesnelerin interneti teknolojisinin geleceğin sektörü olduğunu söyledi.

Teknolojinin hayatımıza pek çok anlamda olumlu katkılar yapacağının altını çizen Young, "Sürücüsüz araçlar hayatımıza girdiği zaman artık kazalar olmayacak. Stresten uzak bir sürüş deneyimi yaşayacağız. Araçlarımız kendi kendini park edecek. Artık yaşam alanlarımızda kahvemiz dahi bizim için otomatik yapılacak." ifadelerini kullandı.

Young, nesnelerin interneti teknolojisinin geleceğe yön vermedeki önemine dikkat çekerek, "Nesnelerin internetinin gelecek seneki dünya pazarı 250 milyar dolar olacak. Bu daha başlangıç. 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbirine bağlanacak. Bu alanda şirketlerin 15 trilyon dolar yatırım yapması bekleniyor. Sadece telefonlarımızın değil araçlarımızın, evlerimizin ve akıllı fabrikalarımızın da birbirine bağlı olacağı çok ciddi bir ekosistemden bahsediyoruz. Nesnelerin interneti geleceğin sektörü diyebiliriz." şeklinde konuştu.