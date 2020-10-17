Snapchat, beklenen güncellemeyi sonunda yaptı

Snapchat de artık Instagram gibi, öykülere müzik eklemeye izin verecek. Snap için müzik ekleme yeteneği son güncelleme ile beraber tüm kullanıcıların erişimine açılıyor.
Böylece, dans edip göbek atmadan güne başlayamadıklarını TikTok sayesinde öğrendiğimiz milyarlarca insan artık Snap gönderilerinde de videonun üstüne müzik gömebilecek.
Bilmeyenler için hemen hatırlatalım, Facebook, Instagram veya diğer uygulamalardan alıştığınız “Öykü” formatının mucidi aslında Snapchat uygulaması.
Sunucularında video saklayıp kendine maliyet yaratmasın diye ergenlere 24 saat içinde yok olan öyküler atma fikrini sunup düşük maliyetle milyarlar kazanan Snapchat’in bu uyanıklığı diğer sosyal medya patronlarını da çok kıskandırmıştı.
Zuckerberg Snapchat’i satın almak için yıllarca dil döktüyse de başarılı olamayınca, Snapchat’in alamet-i farikası olan 24 saat içinde kendini yok eden öyküleri kendi platformlarına kopyaladı.
Tiktok ile beraber ortaya çıkan dans edip göbek atma furyasıyla beraber öykülerde artık müzikler de kendini gösterirken, Snapchat bu yarıştan geri kalmamak için kendi kullanıcılarına da müzik sunmaya başladı.
Aslında Snapchat bu özelliği Ağustos ayında test etmeye başlamıştı. Ancak artık testin sonuna gelindi ve tüm kullanıcılar, göbek atmalı öyküler yayınlamak için uygulama içindeki “Sounds” sekmesinden beğendikleri müzikleri bulup videolarına ekleyebilecekler. Bu parçaların arasında Justin Bieber’ın bir şarkısı da yer alıyor.
Öte yandan, Snapchat, Instagram ya da TikTok, müzik yapımcılarına parçalarını videolarında kullandırtmak için önemli miktarda telif ücreti ödüyor. Yani bizim TikTok’ta muz bulmuş maymunlar gibi göbek atarak dans ettiğini seyrettiğimiz, sabah kalkar kalkmaz tavşan surat filtresiyle günaydın dansı yapan yüz milyonlarca maym… insan sayesinde müzik endüstrisi, sosyal medya uygulamalarından milyarlarca dolar telif alıyor. Bu küçük bilgi de dip not olarak aklımızın bir köşesinde dursun.
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