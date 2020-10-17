Snapchat, beklenen güncellemeyi sonunda yaptı

Snapchat de artık Instagram gibi, öykülere müzik eklemeye izin verecek. Snap için müzik ekleme yeteneği son güncelleme ile beraber tüm kullanıcıların erişimine açılıyor.

Böylece, dans edip göbek atmadan güne başlayamadıklarını TikTok sayesinde öğrendiğimiz milyarlarca insan artık Snap gönderilerinde de videonun üstüne müzik gömebilecek.

Bilmeyenler için hemen hatırlatalım, Facebook, Instagram veya diğer uygulamalardan alıştığınız “Öykü” formatının mucidi aslında Snapchat uygulaması.

Sunucularında video saklayıp kendine maliyet yaratmasın diye ergenlere 24 saat içinde yok olan öyküler atma fikrini sunup düşük maliyetle milyarlar kazanan Snapchat’in bu uyanıklığı diğer sosyal medya patronlarını da çok kıskandırmıştı.

Zuckerberg Snapchat’i satın almak için yıllarca dil döktüyse de başarılı olamayınca, Snapchat’in alamet-i farikası olan 24 saat içinde kendini yok eden öyküleri kendi platformlarına kopyaladı.

Tiktok ile beraber ortaya çıkan dans edip göbek atma furyasıyla beraber öykülerde artık müzikler de kendini gösterirken, Snapchat bu yarıştan geri kalmamak için kendi kullanıcılarına da müzik sunmaya başladı.