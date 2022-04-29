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Snapchat CEO'su Evan Spiegel'in metaverse açıklaması bir hayli ilginç! "Ofislerde o kelimeyi asla söylemiyoruz"

29.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapchat'in ana şirketi Snap'in CEO'su Evan Spiegel, metaverse açıklamaları ile gündeme oturdu. Spiegel, metaverse'ün 'belirsiz ve varsayımsal' olduğunu düşündüğünü söyledi. Spiegel, "metaverse" kelimesinin Snap'in ofislerinde asla söylenmediğini de belirtti.

Snapchat CEO'su Evan Spiegel'in metaverse açıklaması bir hayli ilginç! "Ofislerde o kelimeyi asla söylemiyoruz"

Snapchat ile tanıdığımız Snap şirketi, Spectacles akıllı gözlüklere ve son olarak Pixy adı verilen kullanıcıları takip edip fotoğraf çeken bir drone'a yatırım yapıyor. Ancak bu adımların yanında CEO Evan Spiegel, metaverse'ün 'belirsiz ve varsayımsal' olduğunu düşünüyor.

GERÇEK DÜNYADA ZAMAN GEÇİRMEYİ ODAKLI

The Guardian'a göre, Evan Spiegel, şirketinin gerçek dünyayı değiştirmek yerine onu büyütmeye kararlı olduğunu söylüyor. Şu anda Snapchat'in dünya çapında 332 milyon günlük kullanıcısı ve 47 milyar dolarlık bir piyasa değeri var.

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METAVERSE KELİMESİ SNAP'İN OFİSLERİNDE ASLA SÖYLENMİYOR

Facebook, yakın zamanda metaverse hamlesi yaptı ve hatta ana şirketinin adını Meta olarak değiştirdi. Ancak Evan Spiegel, metaverse'e fazlasıyla sıcak kanlı bir şekilde yaklaşmıyor gibi görünüyor.

Spiegel, "metaverse" kelimesinin Snap'in ofislerinde asla söylenmediğini belirtiyor. Spiegel bunu ise "Bu kelimeyi kullanmamamızın nedeni, oldukça belirsiz ve varsayımsal olmasıdır. Sadece bir grup insana onu nasıl tanımlayacağını sorun, herkesin tanımı tamamen farklıdır." diyerek açıklıyor.

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Ayrıca, bu varsayımlardan uzak durmaya çalıştıklarını ve çünkü şu anda inşa ettiklere şeye odaklandıklarını dile getiriyor.

"HENÜZ VAR OLMAYAN BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORLAR"

Spiegel, The Verge'den Alex Heath'e ise sadece Snapchat uygulamasında her gün AR ile ilgilenen 250 milyon insanın olduğunu vurgulayarak, metaverse çalışmaları yapan şirketlerin artırılmış gerçekliğin aksine, "henüz var olmayan bir şeyden bahsettiğini" ifade etti.

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