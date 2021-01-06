Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?

Snapchat hesabınız var ve artık hesabınızı farklı bir kullanıcı adıyla kullanmak mı istiyorsunuz? Ya da hesabınıza giriş bilgilerinizi unuttunuz ve bu bilgilere erişmeniz mi gerekiyor? Bu konulara dair yapabileceğiniz işlemleri bu yazımızda detaylı bir şekilde anlattık. Snapchat kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır? Snapchat'te hesap nasıl silinir? Yazımızın tümünü okuyarak faydalı olabilecek birçok bilgiye sahip olabilirsiniz.
Snapchat kullanıcı adını belirlerken herhangi bir kural söz konusu değil, tercih tamamen size kalmış. Fakat kullanıcı adınızı ileride de kullanabileceğiniz şekilde belirlemeniz en doğrusu. Bir de bir başkası tarafından alınmış olan kullanıcı adını kullanmanız mümkün değil. Bu nedenle kullanıcı adınızı girerken sistemin buna izin vermesine dikkat etmelisiniz.
Snapchat kullanıcı adınızı belirlerken isim ve soyisim bilgilerinizi kullanabileceğiniz gibi daha önce kullandığınız bir takma adı da değerlendirebilirsiniz. Eğer daha önce aldığınız Snapchat hesabınızın kullanıcı adını hatırlamıyorsanız hesabınıza mail adresinizle giriş yapıp kullanıcı adınızı oradan görüntüleyebilirsiniz. Hesabınıza hiçbir şekilde giremiyorsanız eskiden gelmiş olan maillerinize bakabilir, oradan kullanıcı adınızı araştırabilirsiniz.
Snapchat kullanıcı adı değiştirme 2021 konusu kullanıcılar tarafından en merak edilen konular arasında. Çünkü zamanında alınan bir kullanıcı adı artık anlamsız bulunabiliyor ya da özel bir duruma dayalı olarak oluşturulduysa bir zaman sonra geçerliliğini yitirebiliyor. Güvenlik problemleri nedeniyle de bazen kullanıcılar başka kullanıcı adıyla devam etmeyi tercih edebiliyor. Ancak bir hesaba ait kullanıcı adı ne yazık ki değiştirilemiyor.
Belirli bir kullanıcı adı ile kullanmaya başladığınız hesabınızı aynı kullanıcı adıyla kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer bu kullanıcı adı sizi rahatsız ediyorsa ve onu asla kullanmak istemiyorsanız tek çareniz yeni bir hesap açmak. Tabii ki bunu yaparken mevcut hesabınızı da silmeniz gerekiyor.
Kullanıcı adınızı değiştiremediğiniz için hesabınızı silme kararı aldıysanız aşağıda paylaştığımız bağlantı aracılığıyla hesabınızı silebilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmeli, karşınıza çıkacak olan sayfada da silme işlemine onay vermelisiniz. Silme işleminin tamamlanması için sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaranıza bir şifre gönderilir. Eğer kayıtlı cep telefonunuzu artık kullanmıyorsanız silme işleminden önce numaranızı güncellemelisiniz.
Bu işlemlerden sonra 30 gün içinde hesabınıza giriş yapmadığınız takdirde hesabınız tamamen silinecektir. Eğer 30 gün içerisinde hesabınıza tekrar giriş yaparsanız silme işlemini iptal etmiş olursunuz.
Snapchat hesabınızı dondurmak gibi ayrı bir seçeneğiniz yoktur. Eğer hesabınızı geçici bir süre kullanmamayı düşünüyorsanız silme işlemini gerçekleştirebilir ve hesabınızı bir süre kullanmayabilirsiniz. Fakat 30 gün boyunca hiç giriş yapmazsanız hesabınızın silineceğini unutmamalısınız.
Snapchat hesabınızı silmek için TIKLAYINIZ!
Aşağıda verdiğimiz linke tıklayıp istenen bilgileri girdikten sonra yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Burada Snapchat kullanıcı adı ayarlama kısmı önemlidir. Dilediğiniz kullanıcı adını yazdığınızda "Kullanıcı adı alınmış" uyarısı çıkmıyorsa o kullanıcı adını kullanarak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
Snapchat hesabı oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Kendinize bir Snapchat hesabı almış ve uzun zamandır kullanmamış olabilirsiniz. Haliyle giriş bilgilerinizi de hatırlayamayabilirsiniz. Kullanıcı adınızı unuttuysanız bile sistemde kayıtlı olan mail adresinizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Fakat şifrenizi unuttuysanız ve mail adresinizi de, kullanıcı adınızı da hatırlamıyorsanız sistemde kayıtlı olan telefon numaranızı kullanarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.
Telefon numaranız değiştiyse ve mail adresinizi de hatırlamıyorsanız bu hesaba giriş yapmanız mümkün değildir. Ama kullanıcı adı, e-posta ya da telefon numaranızdan herhangi birini biliyorsanız şifrenizi aşağıdaki link aracılığıyla sıfırlayabilirsiniz.
Snapchat şifrenizi sıfırlamak için TIKLAYINIZ!
Okuyucu Yorumları 0 yorum