Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?

Snapchat hesabınız var ve artık hesabınızı farklı bir kullanıcı adıyla kullanmak mı istiyorsunuz? Ya da hesabınıza giriş bilgilerinizi unuttunuz ve bu bilgilere erişmeniz mi gerekiyor? Bu konulara dair yapabileceğiniz işlemleri bu yazımızda detaylı bir şekilde anlattık. Snapchat kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır? Snapchat'te hesap nasıl silinir? Yazımızın tümünü okuyarak faydalı olabilecek birçok bilgiye sahip olabilirsiniz.

Snapchat Kullanıcı Adı Nasıl Olmalı?

Snapchat kullanıcı adını belirlerken herhangi bir kural söz konusu değil, tercih tamamen size kalmış. Fakat kullanıcı adınızı ileride de kullanabileceğiniz şekilde belirlemeniz en doğrusu. Bir de bir başkası tarafından alınmış olan kullanıcı adını kullanmanız mümkün değil. Bu nedenle kullanıcı adınızı girerken sistemin buna izin vermesine dikkat etmelisiniz.

Snapchat Kullanıcı Adı Nasıl Bulunur?

Snapchat kullanıcı adınızı belirlerken isim ve soyisim bilgilerinizi kullanabileceğiniz gibi daha önce kullandığınız bir takma adı da değerlendirebilirsiniz. Eğer daha önce aldığınız Snapchat hesabınızın kullanıcı adını hatırlamıyorsanız hesabınıza mail adresinizle giriş yapıp kullanıcı adınızı oradan görüntüleyebilirsiniz. Hesabınıza hiçbir şekilde giremiyorsanız eskiden gelmiş olan maillerinize bakabilir, oradan kullanıcı adınızı araştırabilirsiniz.