Snapchat Trump’ın hesabını askıya aldı

Şirketin sözcüsü Rachel Racusen, The Information’a şunları söyledi: “Bugün erken saatlerde Başkan Trump’ın Snapchat hesabını kilitlediğimizi teyit edebiliriz.” Racusen, Trump’ı sırasıyla 24 saat ve 12 saat kilitleyecek olan Facebookve Twitter’ın aksine, Snap’in kısıtlamasının şirket kaldırmaya karar verene kadar devam edeceğini belirtti.

Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Snapchat, gerçek hayatta ya da bu platformda, insanları ırkçılığa ve şiddete teşvik eden kişilere uygulamada yer veremez. Snapchat’in amacı insanların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak değil, kendi arkadaş çevreleriyle iletişim halinde olmasını sağlamaktır.”

TRUMP İNSANLARI PROTESTOYA DAVET ETTİ

Dün gece itibarıyla Donald Trump, yapmış olduğu bir açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ı kabul etmediğini, kendisini destekleyenleri kongre binasının önünde protestoya davet ettiğini belirtmişti. Trump’ın insanları protestoya davet eden bu çağrısı, yüzlerce kişi tarafından faşist bir darbe girişimi olarak yorumlandı ve tepki çekti.