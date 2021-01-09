Snapchat Trump’ın hesabını askıya aldı

Şirketin sözcüsü Rachel Racusen, The Information’a şunları söyledi: “Bugün erken saatlerde Başkan Trump’ın Snapchat hesabını kilitlediğimizi teyit edebiliriz.” Racusen, Trump’ı sırasıyla 24 saat ve 12 saat kilitleyecek olan Facebookve Twitter’ın aksine, Snap’in kısıtlamasının şirket kaldırmaya karar verene kadar devam edeceğini belirtti.
Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Snapchat, gerçek hayatta ya da bu platformda, insanları ırkçılığa ve şiddete teşvik eden kişilere uygulamada yer veremez. Snapchat’in amacı insanların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak değil, kendi arkadaş çevreleriyle iletişim halinde olmasını sağlamaktır.”
Dün gece itibarıyla Donald Trump, yapmış olduğu bir açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ı kabul etmediğini, kendisini destekleyenleri kongre binasının önünde protestoya davet ettiğini belirtmişti. Trump’ın insanları protestoya davet eden bu çağrısı, yüzlerce kişi tarafından faşist bir darbe girişimi olarak yorumlandı ve tepki çekti.
Sosyal platformların geniş kitlelere hitap etme özelliğini nefrete teşvik etmek amacıyla kullanan Trump, hem halk hem de sosyal ağlar tarafından tepkiyle karşılaştı. Trump’ın silinen tweetlerinden birinde “Kötü ve adaletsiz muamele gören büyük yurtseverlerin katıldığı kutsal bir seçim zaferinin, acımasızca yok sayılmasının ardından bu tür olaylar yaşanır. Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü sonsuza kadar unutmayın” ifadeleri yer alıyordu.
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