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Sobadan uyuşturucu çıktı

23.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda soba içerisine gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi.Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen üç şahsın ikametinde arama yapan polis ekipleri, yaptıkları aramalarda soba içerisine gizlenmiş halde 150 gram, satışa hazır şekilde 155 fişek eroin maddesi, bir miktar fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu fişeklemede kullanılan malzemeler ele geçirdi.Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri S.Ç.

Sobadan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda soba içerisine gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen üç şahsın ikametinde arama yapan polis ekipleri, yaptıkları aramalarda soba içerisine gizlenmiş halde 150 gram, satışa hazır şekilde 155 fişek eroin maddesi, bir miktar fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu fişeklemede kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri S.Ç. ve S.Ç. adlı şüphelileri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alırken firari durumda olan D.Ç. ile yaşı küçük olduğu belirlenen İ.Ç. adlı yaşı küçük şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sobadan uyuşturucu çıktı

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