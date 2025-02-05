Soğan kokusu nasıl giderilir? Soğan kokusu nasıl geçer? En faydalı soğan kokusu giderme yöntemleri

Soğan kokusu, güçlü ve uzun süre geçmeyen yapısı yüzünden birçok kişi için rahatsızlık yaratabilir. Bilhassa yemek sonrası ellerde, ağızda ve hatta terle birlikte vücutta hissedilen bu koku sosyal etkileşimler sırasında rahatsız edici olabilir. Soğanın içinde bulunan kükürtlü bileşikler kokusunun kalıcı olmasına neden olmaktadır. Bu koku yalnızca mutfak işlerinde değil, günlük hayattaki sosyal etkileşimler üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir. Bu noktada, soğan kokusundan kurtulma yöntemleri sıklıkla araştırma konusu olur.

Soğan kokusu nasıl giderilir?

Soğan kokusu giderici yöntemler aşağıdaki gibidir:

Maydanoz: Soğan ve sarımsak kokusunu gidermede eski ve doğal bir çözümdür. Maydanoz çiğnendiğinde ağızda temizlik sağlayarak kötü kokuları azaltır.

Elma Sirkesi: Soğan ve sarımsak kokusunu hafifletmek için suya eklenerek içilmesi önerilir.

Yeşil Çay: Yemek sonrası içilen yeşil çay ağız kokusunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, nane ve maydanoz yağı içeren ürünlere kıyasla yeşil çayın daha etkili olduğunu göstermiştir.

Naneli Sakız: Naneli sakız çiğnemek ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Tükürük salgısını artırarak bakterileri ve gıda kalıntılarını azaltır.

Süt: Soğan ya da sarımsak içeren yemek sonrasında süt içmek, sülfür içeren bileşiklerin neden olduğu kötü kokuyu hafifletir. Tam yağlı sütlerin etkisinin daha güçlü olduğu bilinmektedir.

Limonlu Su: Limonlu su, soğan ve sarımsak kaynaklı kötü kokuları azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bardak suya bir yemek kaşığı limon suyu ekleyerek tüketilebilir.

Eldeki soğan kokusu nasıl giderilir, nasıl geçer?

Yumurta ve tuz

Bir kabın içerisine yumurta kırın ve üzerine bir tutam tuz ekleyin. Bu karışımla ellerinizi ovun. Yumurta ve tuz soğan kokusunu giderecektir.

Beyaz sirke – karbonat

Geniş bir kabın içerisine ılık su koyun ve içine birkaç damla beyaz sirke ekleyin. Ellerinizi bu suda 10 dakika bekletin. Bu sayede hem soğan kokusu geçer hem de deriniz yumuşar. Ilık suya beyaz sirkenin yanı sıra karbonat da ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle tırnaklarınız da beyazlayacaktır.

Kahve telvesi

Elinizdeki soğan kokusunu çıkarmak için ellerinizi kahve telvesi ile ovun. Kahvenin keskin kokusu soğan kokusunu bastıracaktır.