Soğan kokusu nasıl giderilir? Soğan kokusu nasıl geçer? En faydalı soğan kokusu giderme yöntemleri

Soğan kokusu, güçlü ve uzun süre geçmeyen yapısı yüzünden birçok kişi için rahatsızlık yaratabilir. Bilhassa yemek sonrası ellerde, ağızda ve hatta terle birlikte vücutta hissedilen bu koku sosyal etkileşimler sırasında rahatsız edici olabilir. Soğanın içinde bulunan kükürtlü bileşikler kokusunun kalıcı olmasına neden olmaktadır. Bu koku yalnızca mutfak işlerinde değil, günlük hayattaki sosyal etkileşimler üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir. Bu noktada, soğan kokusundan kurtulma yöntemleri sıklıkla araştırma konusu olur.
Soğan kokusu giderici yöntemler aşağıdaki gibidir:
Bir kabın içerisine yumurta kırın ve üzerine bir tutam tuz ekleyin. Bu karışımla ellerinizi ovun. Yumurta ve tuz soğan kokusunu giderecektir.
Geniş bir kabın içerisine ılık su koyun ve içine birkaç damla beyaz sirke ekleyin. Ellerinizi bu suda 10 dakika bekletin. Bu sayede hem soğan kokusu geçer hem de deriniz yumuşar. Ilık suya beyaz sirkenin yanı sıra karbonat da ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle tırnaklarınız da beyazlayacaktır.
Elinizdeki soğan kokusunu çıkarmak için ellerinizi kahve telvesi ile ovun. Kahvenin keskin kokusu soğan kokusunu bastıracaktır.