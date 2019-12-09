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Soğan yüklü tırda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde soğan yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.Olay, Tarsus Pozantı TEM otoyolunda meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde soğan yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Olay, Tarsus Pozantı TEM otoyolunda meydana geldi. 06 AY 2704 plakalı soğan yüklü tır, Pozantı Tarsus istikametine giderken dorsesi alev aldı. Tır şoförü Hüseyin Ş. kendi imkanları ile alev alan aracına müdahale ederken, diğer sürücüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tarsus İtfaiye ekipleri yangını aracın çekici bölümüne sıçramadan söndürdü. 27 ton soğanın bulunduğu araçtaki soğanlar ise zarar gördü.
Trafik ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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