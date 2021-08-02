Soğanın suyunu mutlaka değerlendirin! Cilt sağlığından kalp hastalıklarına inanılmaz faydaları var...

Soğan, yemeklere lezzet katmakla kalmıyor aynı zamanda vücut için pek çok fayda sağlıyor. Soğan suyu kürü ise bir doğal tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Soğan suyu, içerdiği zengin besin değerleri sayesinde alternatif tıbbın vazgeçilmezi olan tam bir şifa deposu. Soğan suyunun hazırlanmasında soğanın türü oldukça önemli. Soğan suyu için kahverengi soğan kullanılmalı ve sirkeli suda iyice yıkamalı. Yıkanan soğan dörde bölünmeli ve iki su bardağı su ile 5 dakika kaynatılmalı. Kaynadıktan sonra su süzülmeli ve ılımaya bırakılmalı. Peki soğan suyu nelere iyi gelir? İşte soğan suyunun faydaları...

1. SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI AZALTIR

Güçlü bir antibakteriyel ve antioksidan olan soğan suyu, özellikle kışın yaşanan hastalıklar için iyi bir antibiyotiktir. Soğan suyu bağışıklık sistemini güçlendirirken balgamın sökülmesine ve burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı oluyor. Yapılan bazı araştırmalar soğan suyunun alerjiye de iyi geldiğini gösteriyor.

2. DAMAR TIKANIKLIKLARINA VE KALP RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR

Soğan suyu kan basıncını dengelediği için dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Dolayısıyla dolaşım sistemindeki bozukluklardan kaynaklanan damar tıkanıklıkları, damar sertleşmesi ve kalp rahatsızlıklarının oluşumunu engeller.

3. YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

Yüksek oranda antioksidan içeren soğan suyu, vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur, toksinleri temizler ve yağ yakımını kolaylaştırır. Aç karnına içilen soğan suyu metabolizmayı hızlandırır ve iştahı kontrol altına alarak zayıflamayı destekler.

4. İLTİHAPLANMALARA İYİ GELİR

Soğan suyu vücuttaki her türlü iltihaplanmayla mücadele eder.

5. ADET SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİK TAŞIR

Kan pıhtılaşmasını önleyen soğan suyu, kanın rahat akmasını sağladığı için adet düzensizliği yaşayan kadınlarda adet söktürücü olarak işlev görür. Adet öncesinde yaşanan şişkinliği, gaz oluşumunu ve ateş basmasını engeller.

6. YUMURTLIKTAKİ KİSTLERE İYİ GELİR

Yumurtalık kisti ve miyomları küçülterek yok eder.

7. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

İçerisinde bulunan kükürt, hem saç hem cilt için oldukça faydalı. Saçları besleyerek saç dökülmelerinin önüne geçer. İçerdiği B6 minerali sayesinde saç derisini yeniler. Sivilceleri kurutur ve iyileşmelerini hızlandırır.



