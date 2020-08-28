Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası

Soğuk suyla kısa bir duş almak cilt üzerinde oldukça olumlu etkilere sahip. Günlük olarak soğuk duş aldığınızda bebek gibi pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız. İşte detaylar...

CİLDİNİZE SAĞLIKLI BİR IŞILTI VERİR

Soğuk duş kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Yüzünüz için bu taze ve ışıltılı bir görünüm anlamına gelecektir. Kısacık bir soğuk duş cildinizin ışıl ışıl parlaması için yeterli olacak.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Günlük soğuk duş alma alışkanlığı cildinizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olur. Soğuk su, sinir sisteminizi harekete geçirir ve vücudunuz stresle savaşan hormonları ve beyin kimyasallarını serbest bırakır.

AKNE SORUNLARINI ÖNLER

Soğuk bir duş, beyne büyük miktarda elektriksel uyarı gönderir ve mutluluk hormonu salınımını uyarır. Bu kimyasallar vücut tarafından salındığında, stres seviyeniz düşer ve akne, sedef hastalığı ve dermatit gibi bir dizi cilt problemi yaşamaya daha az yatkın olursunuz .

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR

Soğuk suyun gözenekleri sıkılaştırma etkileri vardır. Ayrıca yüzünüze canlılık kazandırır ve cildinizin parlaklığını artırır.



