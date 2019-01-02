Soğuk hava barajı dondurdu

Doğu Anadolu'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava yüzünden Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye düştü.

Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde yer alan eski HES barajının yüzeyinin tamamı ile baraja su sağlayan Kars Çayı'nın bazı bölümlerini de bu nedenle buz tuttu.