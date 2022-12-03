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Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

02.12.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmurlu ve soğuk havalarda ıslanmamak için şemsiye taşımak durumunda kalıyoruz. Ancak her zaman şemsiye taşımak pek mümkün olmuyor. İşte tam da bu durumlarda kullanacağınız yağmurluk çeşitleri, âdeta hayatınızı kurtaracak! Sizi ıslanmaktan ve soğuktan koruyacak, en iyi yağmurluk markalarını listeledik. Gelin, kaliteli ve kullanışlı modellerin yer aldığı yazımızı hep birlikte inceleyelim.

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

İçindekiler

  • 1. Sade ve şık modeliyle: DeFacto Kadın Relax Fit Kapüşonlu Suni Deri Yağmurluk
  • 2. Günlük giyimde de kullanabileceğiniz: Geographical Norway Erkek Yağmurluk
  • 3. Kalitesiyle öne çıkan: Under Armour Erkek Yağmurluk
  • 4. Sonbaharda favoriniz olacak: Columbia Erkek Yağmurluk
  • 5. Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak: Helly Hansen Kadın Yosun Yağmurluk
  • 6. Tarzını konuşturmak isteyenlere: Jack Wolfskin Erkek Yağmurluk
  • 7. Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı olmaya aday: SaphiRose PONCHO Kadın Uzun Kapüşonlu Yağmurluk
  • 8. Spor ve modern görünümü ile: Huixin Kadın Düz Yağmurluk
  • 9. Çarpıcı rengi ile iddialı bir görünüm sunan: Godom Kadın Yağmurluk
  • 10. Uzun modeli ile yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak: Irfora Erkek Yağmurluk

Sonbaharla birlikte yağışlı havalar etkisini göstermeye başlıyor. Yağmurlu ve soğuyan havalarla vitrinlerde yer alan yağmurluk modelleri, birbirinden farklı tasarım ve renkleriyle görenleri büyülüyor. Kıyafetlerinizle kombin yapabileceğiniz kullanışlı ve şık yağmurluklar, her zevke hitap ediyor. Kullanımı rahat, yağmurlu havalarda sizi ıslanmaktan kurtaracak, en iyi yağmurluk modellerini bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Sade ve şık modeliyle: DeFacto Kadın Relax Fit Kapüşonlu Suni Deri Yağmurluk

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

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En iyi yağmurluk modellerinden biri olan DeFacto Kadın Relax Fit Kapüşonlu Suni Deri Yağmurluk, tercihini sadelikten yana kullanalar için oldukça ideal bir seçenek. İçi suni kürkten oluşan model, kapüşonlu yapısı ve suni deri dış yüzeyi sayesinde sizi yağmurda ıslanmaktan korur. Fermuar ve çıtçıt kapamalı yağmurluğun her iki yanında geniş cep bulunuyor. Modern görünümü ve konforlu modeliyle hareket özgürlüğü vadediyor. Siyah renkli yağmurluğu günlük kıyafetlerinizle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz yağmurluğa bir şans vermeye ne dersiniz?

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2. Günlük giyimde de kullanabileceğiniz: Geographical Norway Erkek Yağmurluk

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

Günlük kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz bir yağmurluk önerisi ile karşınızdayız: Geographical Norway Erkek Yağmurluk. Model; spor görünümü ile kazak, sweatshirt ve kot pantolonlarla kullanmanız için son derece uygun. Polyester kumaşla üretilen yağmurluk, su itici yapısı sayesinde sizi yağmurdan koruyacak. Hem kapüşonunda hem etek ucunda ip bulunan model, ihtiyaç duyduğunuzda sizi tamamen sarabiliyor. Yağmurluk mini taşıma çantası ile gönderiliyor ve hafif yapısı rahat taşınıyor. Her iki yanında cepleri bulunan ürünün kırmızı ve mavi rengi de bulunuyor. Geniş beden aralığı ile sizi her türlü hava koşulundan koruyacak yağmurluğu incelemeden alacağınız modele karar vermeyin, deriz!

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3. Kalitesiyle öne çıkan: Under Armour Erkek Yağmurluk

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

Under Armour Erkek Yağmurluk, nefes alabilen özel yapısı ile oldukça rahat kullanım vadediyor. Yağmurlu ve rüzgârlı havalar için tam koruma sağlıyor. İki katmandan oluşan dikişsiz kumaşı, son derece kaliteli ve dayanıklı yapı sergiliyor. Yağmurluğun iç yüzeyinde bulunan file astar, vücudu sıkmıyor ve terlemeye engel oluyor. Fermuar kapamalı yağmurluğun sağ ve sol tarafında bulunan cepleri de fermuar koruması ile eşyalarınızı güvende tutuyor. Spor görünümlü, ince yağmurluk; erkek modasının en çok sevilen modelleri arasında yer alıyor. İki farklı renk seçeneği sunan modele mutlaka göz atın!

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4. Sonbaharda favoriniz olacak: Columbia Erkek Yağmurluk

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

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Yağmurluk mont arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Columbia Erkek Yağmurluk, soğuk ve yağışlı havalarda ilk tercihiniz olacak. Model, su geçirmez kumaşı ve nefes alabilen özel yapısı ile stil sahibi erkeklerin beklentilerini karşılayacak bir ürün. Kaliteli yağmurluk; soğuk, rüzgâr ve yağmura karşı tam koruma sağlıyor. Kapüşon ve fermuar kapamaya sahip model, vücudunu sarıyor. Her iki yanında fermuar kapamalı cepleri ve bileğinize göre ayarlayabileceğiniz cırtlı manşetleri bulunuyor. Gündelik hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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5. Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak: Helly Hansen Kadın Yosun Yağmurluk

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

Helly Hansen Kadın Yosun Yağmurluk ile rüzgâra ve yağmura meydan okuyun! Poliüretan malzeme ile üretilen, kaliteli yağmurluk sayesinde yağışlı havalarda dolaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Özel kumaşı su tutmadığı için yağmur damlalarının teninize temas etmesini önlüyor. Denim pantolon ve kazak kombinlerinize çok yakışacak yağmurluk, her mevsim rahatlıkla kullanılıyor. Fermuar kapamalı yağmurluğun iki adet büyük cebi bulunuyor. Sarı, lacivert ve siyah renk seçeneği sunan modelin geniş beden skalasından size en uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Orta boyu ile hareket özgürlüğü vadeden yağmurluğu incelemeden geçmeyin!

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6. Tarzını konuşturmak isteyenlere: Jack Wolfskin Erkek Yağmurluk

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Her mevsim kullanabileceğiniz Jack Wolfskin Erkek Yağmurluk, dolabınızın favori parçası olmaya aday. Su itici polyester kumaşı, yağmura karşı sizi korur. Tarzına önem verenler için üretilen yağmurluk, en kaliteli modellerden biri olduğundan tüm kombinlerinize hava katar. Günlük kıyafetlerinizle kombinleyerek şıklığınızı tamamlayabileceğiniz ürünle beğeni dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz.

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7. Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı olmaya aday: SaphiRose PONCHO Kadın Uzun Kapüşonlu Yağmurluk

Soğuk ve yağmurlu havalarda sizi kuru ve sıcak tutacak en iyi yağmurluk markaları

SaphiRose PONCHO Kadın Uzun Kapüşonlu Yağmurluk, uzun boyu ile yağışlı günlerde sizi yağmur damlalarından koruyacak. Hafif yapısı ve vücudunuzda ağırlık yapmayan kumaşı sayesinde rahat hissettiriyor. Kapüşonlu ve fermuar kapamalı yağmurluk, size hem şık hem spor bir görünüm vadediyor. Geniş cepleri ile eşyalarınızı güvende tutacak ürün, mini taşıma çantasıyla geliyor. Lacivert renginin yanı sıra sarı, pembe, siyah ve yeşil renk seçenekleri de bulunuyor. Nemli ve temiz bir bezle silerek kolayca temizlenen model, kaliteli yapısı ile uzun yıllar size eşlik edecek!

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8. Spor ve modern görünümü ile: Huixin Kadın Düz Yağmurluk

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Huixin Kadın Düz Yağmurluk, kalitesi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Su tutmayan yüzeyi ile yağışlı günlerde en yakın arkadaşınız olacak yağmurluk, açık pembe rengi ile kombinlerinize hava katacak. Günlük kullanım için oldukça uygun olan yağmurluğun altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Şık ve kaliteli ürün ile harika yağmurluk kombinlerine imza atabilirsiniz. En beğenilen modellerden biri olan yağmurluk için dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

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9. Çarpıcı rengi ile iddialı bir görünüm sunan: Godom Kadın Yağmurluk

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Şık parçalarla kombinlenebilen Godom Kadın Yağmurluk, stil sahibi kadınlar için özenle üretiliyor. Kaliteli kumaşı ve mükemmel işçiliği ile göz dolduran ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Kapüşonlu modeli ile dikkat çeken, fermuar kapamalı yağmurluk; rüzgârlı, soğuk ve yağışlı havalarda kurtarıcınız olacak. Yedi farklı renk seçeneği de bulunan yağmurluğu günlük kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz yağmurluk ile bulunacağınız ortamdaki tüm bakışları üzerinize toplayın!

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10. Uzun modeli ile yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak: Irfora Erkek Yağmurluk

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İster spor ister şık kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz Irfora Erkek Yağmurluk ile karşınızdayız. %100 su geçirmez özelliğe sahip yağmurluk, erkekler için oldukça şık bir parça. Önden fermuarlı kapaması sayesinde vücudunuzu sararak yağmur ve rüzgâra karşı sizi koruyor. Yağmur botlarınızla birlikte harika kombinler yapabileceğiniz, hâkî rengi ile göz dolduran ürüne dolabınızda yer açmak istemez misiniz?

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