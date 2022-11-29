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Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

29.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışarıda vakit geçirirken yağışlı hava yüzünden eğlencesinden veya işinden geri kalanların yardımına yağmurluklar yetişiyor. Su geçirmez yapıları sayesinde yağmur suyunu başarıyla iterek ıslanmanın önüne geçen yağmurlukların birbirinden şık tasarımlı ve dayanıklı malzemelerden üretilen modelleri bulunuyor. Gelin, her bütçeye ve beğeniye uygun en kaliteli yağmurluk çeşitlerine beraber göz atalım!

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Yağmurluklar, su geçirmeyen özel kumaşları sayesinde yağışlı günlerde dışarıda rahatça gezilmesine yardımcı oluyor. Esnek ve hafif yapıları sayesinde kıyafetlerin üzerine kolayca giyilebiliyorlar. Bazı yağmurluk modelleri rüzgârı da kesebildiği için soğuk havalarda kullanıcıları olumsuz hava şartlarından koruyor. Yağmurluk seçiminde kapüşon, cep, malzeme kalitesi, nefes alması, rengi ve ürünün tasarımı önemli bir rol oynuyor. Hazırsanız en iyi yağmurluk modellerini keşfedelim!

1. Her zaman en kalitelisini isteyenlere: Under Armour Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Her zaman yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler satın almayı sevenlere önerilen Under Armour Yağmurluk, Under Armour storm teknolojisi sayesinde su geçirmiyor ve nefes alabiliyor. Güçlü malzeme kalitesi ve iki katmanlı dikişsiz kumaşı sayesinde rüzgârdan etkilenmiyor. Bu sayede kötü hava şartlarına karşı direnç gösteriyor. Fermuarlı cepleri ise telefon ve anahtar gibi eşyaları güvende tutuyor.

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2. Kullanıcı dostu özellikleriyle: DeFacto Kadın Relax Fit Suni Deri Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

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En iyi kadın deri yağmurluk modelinden biri olan DeFacto Kadın Relax Fit Suni Deri Yağmurluk, şık tasarımı ve malzeme kalitesiyle beğeni kazanıyor. Modelin içi suni kürklü olduğu için soğuk yağmurlu günlerde sıcak tutuyor. Modern kesimi ve gizli fermuar tasarımıyla kullanıcılarına tarz kazandırıyor. Fonksiyonel cepleri bulunması da cabası!

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3. Bütçesi kısıtlı olanlara: Marlux Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz yağmurluk modelini satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken Marlux Yağmurluk, birbirinden pratik özelliklere sahip. Eva kumaştan üretildiği için kaygan bir yapı sağlayarak yağmur suyunu başarıyla itiyor. Soft hâkî rengiyle şık bir görünüm sunan model, çıtçıt kapaması sayesinde kolayca kapatılıyor. Hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği yağmurluğu çok seveceksiniz!

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4. Modern tasarım: Ultima Bala Kadın Erkek Reflektör Logolu Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Krem rengi ve sade tasarımıyla öne çıkan Ultima Bala Kadın Erkek Reflektör Logolu Yağmurluk, ithal kumaştan üretiliyor ve su itici özelliği sayesinde ıslanma problemi yaşatmıyor. Fermuarı çene kısmına kadar kapanabildiği için yağışlı havalarda maksimum koruma sunuyor. Logo kısmında reflektör bulunması da önemli bir ayrıntı.

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5. Şık ve pratik: T Rain Yağmurluk Y-7600

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Yürüyüş yaparken, bisiklet sürerken veya açık hava etkinliklerindeyken aniden yağmurla karşılaşıldığında pratik bir şekilde giyilebilecek bir yağmurluk arayanların kaçırmaması gereken T Rain Yağmurluk Y-7600, canlı lacivert rengi ve polyvinil kumaşıyla modern bir görünüm sunuyor. Kapüşonu ve lastikli bilek detaylarıyla ıslanmayı başarılı bir şekilde engelliyor. Modelin önemli bir özelliği de dikişsiz teknolojiyle üretilmesi.

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6. Tarzınızı yansıtın: E&B Unisex Siyah Kanguru Cep Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Sade ve modern tasarımlı erkek yağmurluk modeli arayanların radarına hızlıca giriş yapan E&B Unisex Siyah Kanguru Cep Yağmurluk, uygun fiyatıyla önemli bir avantaj yaratıyor. Kanguru tasarımı sayesinde kolaylıkla giyilen model, hafif ve yumuşak yapısı ile rahat hareket edilmesine yardımcı oluyor. Su geçirmeyen model, fermuarlı yakası ve geniş orta cebiyle pratiklik sağlıyor.

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7. Tam bir fiyat performans ürünü: Vicloon Panço Taşınabilir Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Uygun fiyata 2 adet yağmurluk arayanlara tavsiye edilen Vicloon Panço Taşınabilir Yağmurluk, uniseks olduğu için hem erkek hem kadınlar tarafından giyilebiliyor. İnce ve hafif yapısı sayesinde kolaylıkla katlanıp çantalarda taşınabiliyor. Çevre dostu materyallerden üretilen model, Eva kumaşıyla suyu başarıyla itiyor. Üstelik uzun ömürlü ve yırtılmaz yapısı sayesinde uzun süre kullanılıyor.

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8. Konforlu ve dayanıklı: Jack Wolfskin Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

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En kaliteli yağmurluk modelleri arasında yer alan Jack Wolfskin Yağmurluk, yüksek konfor vadeden malzeme kalitesiyle takdir kazanıyor. Elastik yapısıyla rahatlık sunan model, su geçirmeyen ve nefes alabilen kumaşa sahip. Kolayca katlanan ve çantalarda az yer kaplayan ürün, kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği için çevre dostu bir model olarak öne çıkıyor.

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9. Motor kullananlara özel: Nisan Cepli Motorcu Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Motor kullanan ve yağmurlu havalardan şikâyet edenlerin göz atması gereken Nisan Cepli Motorcu Yağmurluk, birbirinden başarılı özellikleriyle hem yağmurdan koruyor hem motor sürmeyi daha güvenli hâle getiriyor. Yumuşak PVC kumaştan üretildiği için rahat bir doku sunuyor. Su geçirmeyen kumaşıyla kullananları ıslanmaktan başarıyla koruyor. Arka kısımdaki çift sıra reflektörleriyle gece karanlığında fark edilmeyi sağlayarak kazaların önüne geçiyor.

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10. Hem rüzgârdan hem yağmurdan koruyan: Geographical Norway Erkek Yağmurluk

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en dayanıklı yağmurluk modelleri

Geographical Norway Erkek Yağmurluk sadece yağıştan değil, rüzgârdan da koruyor. Su itici fermuarı, kapüşon ve etek kısmında bulunan büzme ipleriyle maksimum koruma vadediyor. Ön kısımda 2 cep bulunduran model, modern tasarımı üç farklı renk seçeneğiyle hemen herkesin beğenisini kazanıyor. Çok hafif olduğu için kolayca her yere taşınıyor. Bahar ve kış aylarında vazgeçilmeziniz olacak modeli mutlaka inceleyin!

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