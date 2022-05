Şok paylaşım! Elon Musk takipçilerini endişelendirdi: "Gizemli koşullar altında ölürsem..."

Elon Musk yine ses getirmeyi başardı. Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varan ünlü milyarder, bu kez attığı bir tweet ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Musk'ın söyledikleri "Elon Musk ölüyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Musk'ın endişe yaratan ifadeleri...

Elon Musk, sabah saatlerinde paylaştığı o tweet ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve takipçilerinin kendisi için endişelenmelerine neden oldu. Musk, söz konusu tweet'te "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" ifadelerine yer verdi.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya