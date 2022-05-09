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Şok paylaşım! Elon Musk takipçilerini endişelendirdi: "Gizemli koşullar altında ölürsem..."

09.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni patronu Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medyada endişe yaratan bir paylaşımda bulundu. 44 milyar dolarlık bir anlaşma için sosyal medya deviyle uzlaşmaya varan Musk, sabah saatlerinde paylaştığı tweet'inde "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" dedi.

Şok paylaşım! Elon Musk takipçilerini endişelendirdi: "Gizemli koşullar altında ölürsem..."

Elon Musk yine ses getirmeyi başardı. Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varan ünlü milyarder, bu kez attığı bir tweet ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Musk'ın söyledikleri "Elon Musk ölüyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Musk'ın endişe yaratan ifadeleri...

"GİZEMLİ KOŞULLAR ALTINDA ÖLÜRSEM..." DEDİ, HERKESİ PANİĞE SOKTU!

Elon Musk, sabah saatlerinde paylaştığı o tweet ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve takipçilerinin kendisi için endişelenmelerine neden oldu. Musk, söz konusu tweet'te "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşım 80 bine yakın retweet ve 600 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri ise Musk'ın tweet'inin altına birbirinden farklı yanıtlar bıraktı.

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Musk'ın bir takipçisi tweet'e verdiği yanıta "Dünyanın Elon Musk'a ihtiyacı var" dedi. Başka bir takipçisi ise "Seni ne pahasına olursa olsun korumalıyız. İnsanlık sana güveniyor." diyerek düşüncelerini paylaştı.

Musk yanıt

Musk ise takipçilerinin yaptığı yorumlara ve ortaya çıkan spekülasyonlara henüz yanıt vermedi ve attığı tweet'in anlamını ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. Fakat Musk'ın Twitter'ı hicivli yorumlar ve mizah amaçlı kullandığı bilinmekte. Bu yüzden tam olarak ne anlatmak istediği belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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