Sokağa çıkma yasağı olan iller | İşte il il tam liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarında artış olmasına rağmen, hasta durumlarında bir ağırlaşma olmadığı için sokağa çıkma yasağı olan illerde durumun aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı. 6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında ise bazı illerde artan vaka sayıları korkuttu. Karadeniz kıyılarında artan vaka sayıları özellikle dikkat çekti. Vatandaşlar bu durumda hangi illerde sokağa çıkma yasağının olduğunu ise merak etti.

İstanbul, 27 Şubat – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 111,57 seviyelerindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise İstanbul 178,25 seviyesine yükselerek dikkat çekti. Bu vaka sayısı ile İstanbul, çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Ankara ise, 27 – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 54,83 seviyesindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise Ankara, 68 53 seviyesine yükseldi. Buna göre Ankara, yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

İzmir, 27 – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 66,47 vaka sayısına sahipti. Şuan için İzmir 78,57 vaka sayısına yükseldi. Buna göre İzmir, yüksek riskli illerimiz arasında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası is henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritasının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” İfadeleri yer aldı.

*Düşük riskli iller;* Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

*Orta riskli iller;* Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

*Yüksek riskli iller;* İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.