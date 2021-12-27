Sokak hayvanları toplanıyor mu? Sokak köpeklerini toplaması için neresi, hangi numara aranır?

En yaygın fobiler arasında yer alan köpek fobisi birçok insanın hayatını olumsuz etkiliyor. 4 yaşındaki Asiye Ateş'in köpek saldırısına maruz kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" dedi. Peki sokak köpeklerini toplaması için neresi, hangi numara aranır? İşte merak edilenler...

SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLANMASI İÇİN NERESİ ARANIR?

Pitbull besleyenleri şikayet etmek isteyenler Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) müracaatta bulunabilir. AyrıcaEmniyet Teşkilatlarının Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin de tehlikeli ırklara müdahale etme yetkisi var.

BESLEMESİ YASAK OLAN KÖPEKLER HANGİLERİ?

Pitbull Terrier

Dogo Argentino

Presa Canario

Amerikan Bulldog

Brezilya Mastiff

WolfDog

Bandog

Napoliten Mastiff



